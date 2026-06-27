کهریزک برای اسکان ۱۵ هزار زائر مراسم تشییع آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم گنجی، در جلسه برنامهریزی و هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: بخش کهریزک با پیشبینیهای انجامشده، آمادگی اسکان و میزبانی از حدود ۱۵ هزار نفر از زائران استان خوزستان را دارد.
وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب، از حضور پرشور و ولایتمدارانه مردم بخش کهریزک در برنامههای مختلف قدردانی کرد.
بخشدار کهریزک با اشاره به افتخار میزبانی از زائران استان خوزستان افزود: تمامی تمهیدات لازم در حوزههای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، ترافیکی و خدماتی در قالب کمیتههای تخصصی پیشبینی شده تا مراسم با نهایت نظم، امنیت و آرامش برگزار شود.
گنجی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماترسان تأکید کرد و گفت: همه ظرفیتهای بخش برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته خواهد شد و دستگاههای مسئول موظف هستند مأموریتهای محوله را با هماهنگی کامل اجرا کنند.
وی با اشاره به جانمایی محل استقرار موکبها، محلهای اسکان و خدماترسانی به زائران، رعایت الزامات بهداشتی و تأمین سلامت مهمانان را از اولویتهای ستاد برگزاری برشمرد.
بخشدار کهریزک در پایان از تشکیل کمیتههای اجرایی، امنیتی و انتظامی، حملونقل و ترافیک، پشتیبانی و فرهنگی خبر داد و افزود: برای اسکان زائران از ظرفیت مدارس، مساجد، شهرداریهای کهریزک و باقرشهر و سایر فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
نظر شما