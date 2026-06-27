به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه شورای مسکن لرستان، اظهار داشت: جلسه شورای مسکن با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پیگیری روند اجرای این طرح در استان برگزار شد که مهم‌ترین دستور کار آن، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی بود.

وی افزود: در این نشست مقرر شد بانک‌های عامل همکاری لازم را در پرداخت به‌موقع تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته باشند تا روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری ادامه یابد. همچنین بانک‌هایی که عملکرد مطلوب و همکاری مؤثری در این زمینه داشته باشند، مورد تقدیر قرار گرفته و به مردم معرفی خواهند شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی پروژه‌ها، گفت: بخشی از تأخیرهای موجود ناشی از فعالیت پیمانکارانی است که توان فنی و اجرایی لازم را ندارند. بر همین اساس، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این شرکت‌ها اقدام کرده و در صورت لزوم از ظرفیت پیمانکاران توانمند برای ادامه اجرای پروژه‌ها استفاده کند تا از طولانی‌شدن روند ساخت جلوگیری شود.

مجیدی، ادامه داد: در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با عوارض شهرداری، تسریع در ارائه خدمات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تسهیل در فرایند وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود. در صورت نیاز نیز از نمایندگان این دستگاه‌ها دعوت خواهد شد تا در جلسات آینده شورای مسکن حضور یافته و در رفع موانع موجود مشارکت کنند.

وی گفت: با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان شتاب بیشتری بگیرد و متقاضیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیرند.