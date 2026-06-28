به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌های مسکن، از تغییر در روند برگزاری جلسات این شورا خبر داد و اظهار کرد: با توجه به سامان گرفتن روند اجرای پروژه‌ها، جلسات شورای تامین مسکن استان از این پس به‌صورت ماهانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته به دلیل برخی عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن، جلسات شورا به‌صورت فشرده و هفتگی برگزار می‌شد، افزود: در این مدت با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته و اکنون بسیاری از طرح‌ها در مسیر مناسب قرار دارند.

استاندار همدان تصریح کرد: با تثبیت روند پیشرفت پروژه‌ها، تصمیم بر آن شد که جلسات اصلی شورا به‌صورت ماهانه برگزار شود، اما جلسات کارشناسی میان‌دستگاهی با مسئولیت معاونان مربوطه برای هماهنگی‌های اجرایی همچنان هر دو هفته یک‌بار ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره وضعیت پروژه‌های مسکن در استان گفت: متاسفانه در برخی موارد چنین القا می‌شود که در حوزه مسکن اقدام قابل توجهی انجام نشده، در حالی که در یک سال گذشته جلسات متعدد و منظم شورای تامین مسکن برگزار شده و مصوبات مهمی نیز به تصویب رسیده و اجرای آن‌ها موجب تسریع در روند پیشرفت پروژه‌ها شده است.

ملانوری شمسی با تاکید بر لزوم تهیه و ارائه گزارش جامع از وضعیت پروژه‌های مسکن استان افزود: ضروری است گزارشی کامل از میزان پیشرفت پروژه‌ها، تعداد واحدهای تحویلی، اقدامات زیربنایی انجام‌شده و همچنین وضعیت طرح‌های هادی و جامع شهری و روستایی تهیه شود تا این اطلاعات در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، فرمانداران، رسانه‌ها و مجموعه دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اقدامات انجام‌شده می‌تواند بسیاری از ابهامات و بی‌اطلاعی‌ها را برطرف کند و تصویر واقعی‌تری از روند پیشرفت پروژه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف استان گفت: در کنار پیشرفت پروژه‌های مسکن، در حوزه بهداشت و درمان نیز اقدامات مهمی در استان انجام شده است که از جمله آن می‌توان به تبدیل مرکز جامع سرطان همدان به بیمارستان تخصصی سرطان غرب کشور، خرید و نصب دستگاه پت‌اسکن و همچنین آغاز اقدامات اجرایی برای احداث بیمارستان هزار تختخوابی اشاره کرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت استان با تمام توان در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی، رفاهی و عمرانی گام برداشته اما در برخی موارد این دستاوردها به‌درستی منعکس نشده و اطلاع‌رسانی کافی درباره آن‌ها صورت نگرفته است.

ملانوری شمسی تاکید کرد: هدف از ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات، صرفاً برجسته‌سازی عملکرد دستگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد امید و تقویت اعتماد در میان مردم است؛ مردمی که همواره با دغدغه و مسئولیت‌پذیری پای کار نظام ایستاده‌اند و انتظار دارند از روند اقدامات و پیشرفت‌ها آگاه شوند.

وی با بیان اینکه روایت صادقانه دستاوردها می‌تواند امید اجتماعی را تقویت کند، گفت: همه مسئولان، مدیران و رسانه‌ها باید در این زمینه نقش خود را به‌درستی ایفا کنند تا مردم از اقدامات انجام‌شده مطلع شوند.

استاندار همدان در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار جامعه اظهار کرد: در حوزه مسکن، طراحی پویشی مشترک برای تامین مسکن مددجویان و دهک‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است و در این مسیر همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران و دهیاران می‌تواند نقش موثری در امیدآفرینی و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن در سطح استان داشته باشد.