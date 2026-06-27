https://mehrnews.com/x3crrm ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6872658 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ میدان داری مشهدی ها در یکصد و نوزدهمین شب مشهد- مردم انقلابی مشهد در یکصدو نوزدهمین شب در لبیک به ندای رهبری در حمایت از انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6872658 کپی شد مطالب مرتبط دعای مشهدیها بدرقه راه تیم ملی فوتبال ایران شور حسینی در گالیکش با موج صد و نوزدهم تداوم یافت ۱۱۸ شب مقاومت و ایستادگی مردم تربت حیدریه صدای حمایت مشهدی ها از تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر اقامه نماز استغاثه در اجتماع مردمی مشهد تپش محرم در رامیان با موج صد و نوزدهم ادامه یافت برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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