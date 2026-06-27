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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰

میدان داری مشهدی ها در یکصد و نوزدهمین شب

میدان داری مشهدی ها در یکصد و نوزدهمین شب

مشهد- مردم انقلابی مشهد در یکصدو نوزدهمین شب در لبیک به ندای رهبری در حمایت از انقلاب اسلامی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6872658

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