به گزارش خبرنگار مهر، شارخ جهانشاهی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی دریا و سواحل شهرستان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری برای افزایش ایمنی سواحل اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش منجیان غریق باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود تا امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نیروهای امدادی و مدیریت بهتر سواحل فراهم شود.

وی با بیان اینکه حفظ جان شهروندان و مسافران اولویت نخست مدیریت شهرستان است، افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند با حداکثر توان برای پیشگیری از حوادث و کاهش آمار غرق‌شدگی همکاری کنند و در این زمینه هیچ‌گونه قصور و کوتاهی قابل پذیرش نیست.

جهانشاهی همچنین بر تشدید نظارت بر سواحل، جلوگیری از ورود شناگران به مناطق پرخطر، برخورد با مراکز ساحلی فاقد ناجی غریق و آماده‌باش کامل دستگاه‌های عضو ستاد در تعطیلات پیش‌رو تأکید کرد.

در ادامه این نشست، جواد فلاح، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های نوشهر و رویان، با اشاره به مسئولیت این مجموعه در حفاظت از عرصه‌های ملی و نوار ساحلی گفت: حفاظت از سواحل و منابع طبیعی نیازمند هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است و اداره منابع طبیعی در چارچوب وظایف قانونی، همکاری لازم را برای ارتقای ایمنی سواحل و صیانت از حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با تشدید گشت‌های نظارتی، هرگونه تصرف، تخلف و ایجاد موانع غیرمجاز در عرصه‌های ساحلی را رصد کرده و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را برای حفظ امنیت، آرامش شهروندان و صیانت از منابع طبیعی دنبال خواهند کرد.

فلاح در پایان، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی را از ارکان مهم کاهش حوادث در سواحل دانست و گفت: رعایت هشدارهای ایمنی و مشارکت مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، نقش مؤثری در حفظ جان افراد و صیانت از سرمایه‌های ملی خواهد داشت.