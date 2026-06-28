صمدانی: تربیت نسل حسینی در گرو شناخت و عمل به فرهنگ عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین صمدانی در ویژهبرنامه «رهروان زینبی» که شامگاه شنبه در آستان مقدس امامزاده شاه سید علی(ع) برگزار شد، با تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا اظهار کرد: بهرهمندی واقعی از این مکتب بزرگ زمانی محقق میشود که در کنار حضور در مجالس عزاداری، شناخت صحیح از اهداف قیام امام حسین(ع) به دست آید و آموزههای آن در رفتار و سبک زندگی انسان جلوه پیدا کند.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با خیرمقدم به بانوان حاضر در این مراسم، خانوادههای معظم شهدا و مادران و همسران شهیدان را از ارزشمندترین سرمایههای جامعه اسلامی برشمرد و از دستاندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
وی گفت: میتوان واقعه عاشورا را از سه منظر مورد توجه قرار داد که هر یک نقش مهمی در بهرهمندی از این نهضت عظیم ایفا میکند و در کنار یکدیگر مسیر تربیت انسان مؤمن را هموار میسازد.
وی افزود: نخستین نگاه، بهرهگیری معنوی و تبرکجویانه از مجالس عزاداری است که با حضور در محافل سوگواری، اشک بر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) و بهرهمندی از فضای معنوی این مجالس همراه است و آثار ارزشمند روحی و تربیتی برای انسان به همراه دارد.
شناخت فلسفه عاشورا پاسخگوی شبهات است
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ادامه داد: در کنار این بعد معنوی، شناخت علمی و دقیق نهضت عاشورا نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید فلسفه قیام امام حسین(ع)، اهداف آن حضرت و علت امتناع ایشان از بیعت با یزید برای جامعه بهویژه نسل جوان به درستی تبیین شود.
وی گفت: این شناخت، زمینه پاسخگویی به شبهات و انتقال صحیح فرهنگ عاشورا را فراهم میکند و موجب میشود پیام این نهضت بزرگ با استحکام بیشتری به نسلهای آینده منتقل شود.
صمدانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده واقعه کربلا اظهار کرد: عاشورا دانشگاهی بزرگ برای تربیت انسانهاست و جلوهای کمنظیر از فضایل اخلاقی را در برابر دیدگان بشریت قرار داده است.
وی افزود: در مقابل، این واقعه صحنه آشکار رذایل اخلاقی نیز به شمار میرود و همین ویژگی سبب شده است اندیشمندان و پژوهشگران بسیاری از ادیان و مکاتب مختلف درباره ابعاد گوناگون این نهضت پژوهش و آثار متعددی تدوین کنند.
عمل به آموزههای عاشورا مهمترین مرحله بهرهمندی از این مکتب است
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم با بیان اینکه مهمترین مرحله بهرهگیری از نهضت عاشورا، عمل به آموزههای آن است، تصریح کرد: زمانی میتوان ادعا کرد که درس عاشورا را فرا گرفتهایم که رفتار، گفتار و سبک زندگی ما رنگ و بوی حسینی و زینبی پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: تربیت نسل جوان بر پایه الگوهای اهلبیت(ع) و پایبندی عملی به معارف این مکتب، مهمترین ثمره شناخت صحیح نهضت سیدالشهدا(ع) است و آثار آن در تعالی فرد و جامعه نمایان خواهد شد.
صمدانی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه شیعیان در کنار بهرهمندی از برکات معنوی مجالس عزاداری و افزایش شناخت نسبت به فلسفه قیام عاشورا، در عرصه عمل نیز پیرو واقعی مکتب امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) باشند.
قم- رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان قم گفت: شناخت عمیق فلسفه قیام سیدالشهدا(ع)، محبت به اهلبیت(ع) و عمل به آموزههای مکتب عاشورا، سه رکن اساسی برای تربیت انسان حسینی است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین صمدانی در ویژهبرنامه «رهروان زینبی» که شامگاه شنبه در آستان مقدس امامزاده شاه سید علی(ع) برگزار شد، با تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا اظهار کرد: بهرهمندی واقعی از این مکتب بزرگ زمانی محقق میشود که در کنار حضور در مجالس عزاداری، شناخت صحیح از اهداف قیام امام حسین(ع) به دست آید و آموزههای آن در رفتار و سبک زندگی انسان جلوه پیدا کند.
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