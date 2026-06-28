به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهیری در ویژه‌برنامه «رهروان زینبی» که شامگاه شنبه با حضور خانواده‌های معظم شهدا در آستان مقدس امامزاده شاه سید علی(ع) برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین پیام‌های نهضت عاشورا اظهار کرد: یاران امام حسین(ع) به دلیل برخورداری از بصیرت، شناخت دقیق شرایط زمان، دشمن‌شناسی، تبعیت از ولی خدا و استقامت در مسیر حق، به عنوان برترین یاران تاریخ شناخته شدند و همین ویژگی‌ها امروز نیز مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی برای عبور از فتنه‌ها و توطئه‌های دشمن است.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یاران باوفای ایشان، امام سجاد(ع) و ایام اسارت اهل‌بیت(ع) افزود: برگزاری این محفل با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جلوه‌ای ارزشمند از استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت است و حضور این عزیزان برای همه نسل‌ها درس پایداری، وفاداری و استقامت به شمار می‌رود.



مدرس حوزه و دانشگاه با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» گفت: اگر بخواهیم راز تمجید امام حسین(ع) از یاران خود را دریابیم، باید ویژگی‌های ممتاز آنان را بشناسیم که در رأس آن، بصیرت و آگاهی قرار دارد.



وی ادامه داد: بصیرت تنها شناخت حق نیست بلکه درک صحیح از شرایط، تشخیص موقعیت‌ها، دشمن‌شناسی، قدرت تصمیم‌گیری، خودکنترلی و ایستادگی در برابر فشارها و تبلیغات دشمن را نیز در بر می‌گیرد و همین شاخصه، یاران واقعی سیدالشهدا(ع) را از دیگران متمایز ساخت.



تعلل برخی را از همراهی با امام بازداشت



ظهیری با اشاره به تفاوت مواضع افراد در جریان نهضت عاشورا اظهار کرد: همه کسانی که امام حسین(ع) را می‌شناختند، توفیق همراهی با ایشان را پیدا نکردند و انسان‌ها بر اساس میزان بصیرت و تصمیم‌گیری خود در جایگاه‌های متفاوتی قرار گرفتند.



وی افزود: گروهی از مدینه همراه امام شدند، برخی در طول مسیر به کاروان حق پیوستند و عده‌ای نیز در روز عاشورا راه خود را به سوی جبهه حق تغییر دادند اما در مقابل، افرادی با وجود شناخت امام، به دلیل تردید، دنیاگرایی و تعلل، فرصت همراهی با حجت الهی را از دست دادند.



مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به شخصیت زهیر بن قین گفت: زهیر نمونه انسانی است که با تلنگری به‌موقع و پس از دعوت امام حسین(ع)، مسیر زندگی خود را تغییر داد و به جمع یاران وفادار سیدالشهدا(ع) پیوست و سرانجام نیز به فیض شهادت نائل شد.



وی خاطرنشان کرد: در مقابل، افرادی نیز بودند که با این تصور که در فرصت مناسب‌تری به امام خواهند پیوست یا شرایط آینده بهتر خواهد شد، تصمیم خود را به تأخیر انداختند و همین تعلل موجب شد از بزرگ‌ترین افتخار تاریخ محروم شوند.



ولایت‌مداری معیار تمایز یاران واقعی بود



ظهیری با اشاره به گروهی که در تاریخ عاشورا از آنان با عنوان «مصوفین» یاد شده است، بیان کرد: این افراد نسبت به امام حسین(ع) شناخت و علاقه داشتند اما همواره تصمیم‌گیری را به آینده موکول کردند و همین تأخیر، آنان را از همراهی با امام زمان خود بازداشت.



وی افزود: در نقطه مقابل، شخصیت‌هایی همچون حر بن یزید ریاحی نشان دادند که حتی در واپسین لحظات نیز اگر انسان با بصیرت حقیقت را تشخیص دهد و شجاعت عمل داشته باشد، می‌تواند در جبهه حق قرار گیرد و سرنوشت خود را تغییر دهد.



مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بصیرت، ولایت‌مداری است زیرا بسیاری از مردم زمان امام حسین(ع) به آن حضرت محبت داشتند اما آنچه یاران واقعی را از دیگران متمایز ساخت، اطاعت عملی از ولی خدا و حضور در میدان دفاع از حق بود.



وی ادامه داد: محبت بدون تبعیت، انسان را به مقصد نمی‌رساند و آنچه اصحاب سیدالشهدا(ع) را جاودانه کرد، پیوند میان ایمان، شناخت و عمل بود.



حضرت زینب(س) نهضت عاشورا را زنده نگه داشت



ظهیری با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در استمرار نهضت عاشورا اظهار کرد: زینب کبری(س) الگوی کامل بصیرت، مدیریت بحران، صبر، استقامت و جهاد تبیین است و اگرچه حادثه عاشورا در کربلا رقم خورد، اما این بانوی بزرگوار با خطبه‌های روشنگرانه خود در کوفه و شام، حقیقت قیام حسینی را برای همیشه در تاریخ ماندگار ساخت.



وی گفت: حفظ آرامش در دشوارترین شرایط، دفاع از ولایت، مدیریت احساسات و تبدیل یک شکست ظاهری به پیروزی ماندگار تاریخی، از مهم‌ترین ویژگی‌های حضرت زینب(س) بود و همین خصوصیات، ایشان را به الگویی جاودانه برای بانوان مسلمان تبدیل کرده است.



مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش زنان بنی‌اسد در تدفین شهدای کربلا افزود: این بانوان نیز با حضور مسئولانه خود نشان دادند که هر انسان مؤمن، متناسب با توانایی و ظرفیت خویش می‌تواند در پاسداری از فرهنگ عاشورا و ارزش‌های الهی نقش‌آفرین باشد.



وی خاطرنشان کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند با ایجاد تردید، جنگ روانی، فشارهای مختلف و تضعیف روحیه مؤمنان، جبهه حق را از مسیر خود منحرف کند اما آموزه‌های عاشورا بر ضرورت بصیرت، دشمن‌شناسی، تبعیت از ولایت و استقامت در برابر این توطئه‌ها تأکید دارد.



ظهیری در پایان تصریح کرد: حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت، خدمت به مردم، جهاد تبیین و حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، استمرار همان مسیری است که حضرت زینب(س) و یاران امام حسین(ع) برای پاسداری از اسلام ترسیم کردند و هر فرد به اندازه توان خود می‌تواند در این جبهه ایفای نقش کند.