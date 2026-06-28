به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط سه نفر در یکی از محلههای شهر خرمآباد، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
برابر گزارشهای دریافتی، این افراد با عربدهکشی و قدرتنمایی موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند که با حضور بهموقع و مقتدرانه واحدهای گشت انتظامی در محل، هر سه نفر شناسایی و دستگیر شدند.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
پلیس تأکید کرد: برخورد قاطع با هرگونه رفتار هنجارشکنانه، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در دستور کار پلیس قرار دارد و با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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