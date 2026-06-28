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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در بروجرد

اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در بروجرد

بروجرد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و برخورد با سارقان و هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد، تعداد ۲۶ دستگاه وسائل نقلیه، شامل ۱۴ خودرو و ۱۲ موتورسیکلت هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً موجبات آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت شده بودند را در سطح معابر و حوالی مراکز درمانی و تفرجگاه‌ها توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

همچنین با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی تعداد ۱۷ سارق که اقدام به سرقت خودرو، کابل برق، مشاعات ساختمانی، محتویات داخل خودرو و اماکن شخصی نموده بودند شناسایی و دستگیر کردند که در همین راستا به ۳۳ فقره سرقت معترف که همگی به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6872733

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