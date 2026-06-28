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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

بیانیه وزارت خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا 

بیانیه وزارت خارجه درباره نقض مجدد تفاهم توسط آمریکا 

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌ای حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به نقض مجدد تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا در بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ تاکید کرد که این حملات وحشیانه نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهدشکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید می‌کند.

کد مطلب 6872738
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      7 2
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      اگر محکم نزنیم جری میشن. باید مثلث ترامپ ، نتانیاهو و اسموتریچ منهدم بشه. گوش دادید بردید نه هر روز از دریچه مغز سیاه اینها تراوشات خطرناکی برای جهان زاییده میشه. ترامپ و نتانیاهو باید کلکشون کنده شه و هر انسان شریفی این دیوانه های زنجیری رو نابود کنه دعای میلیاردها انسان پشت سرشه و جهان امن تر خواهد شد .
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      8 0
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      حالا که مقداری نفت ذخیره کردن و تا حدی خیالشون راحت شده،دوباره شروع کرد.این تیم مذاکره ما رو همیشه فریب میده،اینم یه بار دیگه ش

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