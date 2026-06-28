کشاورزان استان بوشهر برای محصولات خود کد شناسه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، همه بهره‌برداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مشمول، موظف هستند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه یکتا و دریافت کد شناسه اقدام نمایند.

‌

وی افزود: این طرح تمامی محصولات زراعی از جمله گندم، جو، گوجه‌فرنگی و جالیز و همچنین محصولات گلخانه‌ای و محصولات باغی نظیر خرما و مرکبات را شامل می‌شود.

ارتقای کیفیت و سلامت محصولات

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل، خرید، عرضه و به‌ویژه جابه‌جایی این محصولات برای مقاصد صادراتی، بدون داشتن کد شناسه امکان‌پذیر نخواهد بود.

توکلی با اشاره به اثرات مثبت این طرح در ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی و حفاظت از منابع پایه تولید، تأکید کرد: دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و پروانه کسب کشاورزی، مزایای متعددی را برای کشاورزان به همراه دارد.

بهره‌مندی از نهاده‌های یارانه‌ای

وی ادامه داد: از جمله این مزایا می‌توان به دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی، بهره‌مندی از نهاده‌های یارانه‌ای و حمایت‌های مکانیزاسیون، تسهیلات آبیاری نوین و تأمین حامل‌های انرژی و برخورداری از معافیت‌های بیمه‌ای اشاره کرد.

‌

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر از کشاورزان، باغداران و سایر بهره‌برداران خواست تا در اسرع وقت با مراجعه به اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها و یا از طریق سامانه یکتا و درگاه ملی صدور مجوزها، نسبت به ثبت اطلاعات، تشکیل پرونده و دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و مجوزهای مربوطه اقدام کنند تا در دسترسی به حمایت‌های جاری سازمان دچار مشکل نشوند.