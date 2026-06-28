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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

تأکید دادستان سمنان بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید

تأکید دادستان سمنان بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید

سمنان- دادستان مرکز استان سمنان از عزم جدی دستگاه قضایی برای تسهیل کسب‌وکارها و رفع موانع تولید خبر داد و بر همراهی همه‌جانبه با مجموعه‌های اجرایی در راستای رونق اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی صبح یکشنبه در دیدار با کولیوند استاندار سمنان مقارن با ایام هفته قوه قضائیه به میزبانی دفتر خود، به تسهیل شرایط کسب و کارها و همچنین سرمایه گذاری و تولید در این استان اشاره کرد.

وی بر بهره‌گیری همه ظرفیت‌های قانونی در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید تاکید کرد.

دادستان مرکز استان سمنان همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی، در مسیر حمایت از حقوق عامه به خصوص رونق اقتصادی و رفع موانع تولید، همواره پشتیبان و همراه مجموعه های اجرایی استان خواهد بود.

گلی همچنین به پتانسیل های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان سمنان اشاره کرد و گفت: باید شرایط سرمایه گذاری در این استان تسهیل و همچنین پشتیبانی لازم از تولیدگران صورت گیرد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این دیدار و در سخنانی کوتاه تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را یک اصل مهم توصیف کرد و گفت: همراهی دستگاه قضایی در زمینه رونق تولید و رفع موانع در استان سمنان موثر بوده است.

کولیوند همچنین اعلام کرد: هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و قضایی، به پیشبرد اهداف توسعه استان سمنان در ابعاد مختلف کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6872814

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