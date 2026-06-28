به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی صبح یکشنبه در دیدار با کولیوند استاندار سمنان مقارن با ایام هفته قوه قضائیه به میزبانی دفتر خود، به تسهیل شرایط کسب و کارها و همچنین سرمایه گذاری و تولید در این استان اشاره کرد.

وی بر بهره‌گیری همه ظرفیت‌های قانونی در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از تولید تاکید کرد.

دادستان مرکز استان سمنان همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی، در مسیر حمایت از حقوق عامه به خصوص رونق اقتصادی و رفع موانع تولید، همواره پشتیبان و همراه مجموعه های اجرایی استان خواهد بود.

گلی همچنین به پتانسیل های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان سمنان اشاره کرد و گفت: باید شرایط سرمایه گذاری در این استان تسهیل و همچنین پشتیبانی لازم از تولیدگران صورت گیرد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این دیدار و در سخنانی کوتاه تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی را یک اصل مهم توصیف کرد و گفت: همراهی دستگاه قضایی در زمینه رونق تولید و رفع موانع در استان سمنان موثر بوده است.

کولیوند همچنین اعلام کرد: هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و قضایی، به پیشبرد اهداف توسعه استان سمنان در ابعاد مختلف کمک خواهد کرد.