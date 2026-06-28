پیشرفت ۸۰ درصدی پل آقاباقر اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری در بازدید از آخرین وضعیت تقاطع غیرهم‌سطح شهید خلبان ذاکری در اردبیل اظهار کرد: این پروژه با ۸۰ درصد پیشرفت، مراحل نهایی را سپری می‌کند و امیدواریم تا دو ماه آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود: احداث این پل نه‌تنها در تردد محدوده نیار تسهیل ایجاد می‌کند، بلکه برای ایستگاه راه‌آهن اردبیل گشایشگر مؤثر و تسهیل‌گر بهتری در عبور و مرور مردم خواهد بود.

شهردار اردبیل گفت: احداث این پل به کاهش بار ترافیکی در بزرگراه بسیج منجر شده و اهالی و ساکنان این منطقه در کنار مسافران قطار اردبیل می‌توانند به راحتی در مسیر میدان نیار، آزادگان و آب‌برگلو تردد کنند.

صفری خاطرنشان کرد: هم‌پیمانکار این پروژه با تلاشی شبانه‌روزی و بر اساس طرح ارائه‌شده، این پل را در حال اجرا دارد.احداث این پل به طول هزار متر می‌تواند از بار ترافیکی این مسیر بکاهد.

وی بیان کرد: مهندسان حتی در سخت‌ترین روزهای زمستان در روند اجرای این پروژه در محل حاضر شده و بیش از پانصد شمع‌گذاری را در مسیر پروژه انجام دادند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

شهردار اردبیل به ۳۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری، هزار و ۵۰۰ متر مکعب آرماتورگذاری و ۳۵۰ هزار متر مکعب بتن‌ریزی در این مسیر اشاره کرد و افزود: این پل یکی از پل‌های باکیفیت شهر اردبیل محسوب می‌شود.

صفری ادامه داد: قرار بود پل شهید خلبان ذاکری با ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سرانجام برسد که با توجه به نوسانات قیمت بازار، پیش‌بینی می‌کنیم تا هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شود.

وی گفت: قرار بود این پروژه سه سال اجرایی و عملیاتی شود، اما با تلاش شبانه‌روزی در کمتر از چهارده ماه آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.

شهردار اردبیل به پیشرفت هشتاد درصدی این پروژه اشاره کرد و افزود: تا شهریور ماه پل شهید خلبان ذاکری را تکمیل و تحویل خواهیم داد تا در این مسیر تسهیل‌گری تردد و عبور و مرور انجام شود.