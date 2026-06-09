افتتاح خط ریلی میانه-اردبیل پس از۲۰ سال؛ شاهکار مهندسی در برابر تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد، عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح راه‌آهن اردبیل-میانه که پس از دو دهه به بهره‌برداری رسید، این پروژه را سازه مهندسی مقاومت و نماد استقامت مهندسی ایران نامید و اظهار کرد: این خط ریلی شاهکار مهندسی بومیان کشورمان و نماد خودباوری در برابر محدودیت‌ها است.

وی با گرامیداشت یاد شهید رحمان دادمان نخستین وزیری که مطالعات این خط را آغاز کرد افزود: کلنگ اجرای پروژه در سال ۱۳۸۴ بر زمین زده شد (بر اساس برخی گزارش‌ها، کلنگ اولیه در سال ۱۳۸۱ به زمین خورده بود) و پس از تلاش هفت دولت و طی ۲۰ تا ۲۲ سال، سرانجام در دولت چهاردهم به ثمر نشست.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توپوگرافی سخت و صعب‌العبور مسیر از دلایل طولانی شدن طرح بوده است، گفت: در این پروژه ۶۲ دهانه تونل، ۲۹ پل بزرگ و ۴۵۴ پل کوچک احداث شده و مهندسان ایرانی این شاهکار را در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی آفریدند.

وی افزود: بیش از ده‌ها هزار کارگر و مهندس در قالب ۱۱ پیمانکار زیربنایی مشارکت داشتند؛ پیمانکارانی که با وجود طلبکاری، هرگز پروژه را رها نکردند.

صادق مالواجرد تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، قطار توسعه ایران متوقف نمی‌شود و خادمان ملت همچنان در مسیر خدمت گام برمی‌دارند. در هشت سال گذشته، بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ریل در کشور کشیده شده که بیانگر غلبه دانش مهندسی ایرانی بر چالش‌هاست. این پروژه دو بار به صورت آزمایشی طی شده و ایمنی آن تأیید گردیده است. قطار در همه شرایط جوی، برخلاف هواپیما و جاده، به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

وی افزود: صداقت رئیس‌جمهور بزرگترین سرمایه این دولت خوانده شد و جلسات تخصصی بسیاری برای گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام برگزار شده است.

وزیر راه خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر تکمیل کریدورهای اصلی بود و عزم راسخ دولت برای روان‌سازی مسیر خدمت، زمینه‌ساز پیشبرد این پروژه شد.

صادق مالواجرد در پایان ضمن تشکر ویژه از مردم ایران که صدشب در تجمعات حضوری پرشور داشتند، افتتاح این خط را به مردم ایران تبریک گفت و برای بازگشت صلح، صفا، آرامش و آبادانی بیشتر کشور ابراز امیدواری کرد. وی همچنین برنامه‌ریزی برای رساندن این خط ریلی به مرز را به عنوان یک ضرورت استراتژیک در دستور کار دولت اعلام نمود.