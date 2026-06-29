آغاز جهش انرژی خورشیدی در گلستان با هدف تولید ۲۱۰ مگاوات برق

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی روستای بدراقملا شهرستان آققلا اظهار کرد: یکی از بخشهایی که حتی در سختترین شرایط کشور و دوران جنگ نیز متوقف نشد، مسیر سازندگی و توسعه در نظام جمهوری اسلامی بود و امروز نیز با وجود همه فشارها، پروژههای عمرانی و زیربنایی با قدرت در حال اجرا است.
وی با قدردانی از مجموعه شرکت توزیع نیروی برق گلستان، شرکت برق منطقهای و تمامی دستاندرکاران اجرای این پروژه، افزود: برای احداث این نیروگاه ۳.۲ مگاواتی، ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و اگر قرار بود این پروژه با هزینههای امروز اجرا شود، اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان نیاز داشت.
استاندار گلستان با اشاره به برنامههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: عملیات اجرایی احداث ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در گلستان آغاز شده و هدفگذاری ما این است که تا پایان امسال این ظرفیت به بهرهبرداری برسد.
طهماسبی ادامه داد: گلستان سال گذشته با بهرهبرداری از ۹۶ مگاوات ظرفیت جدید برق، در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفت و امسال نیز برنامهریزی شده است ۶۲ مگاوات نیروگاه گازی به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود.
توسعه بدون انرژی و آب ممکن نیست
وی با بیان اینکه توسعه هر منطقه نیازمند تأمین زیرساختهای انرژی، آب و سوخت است، افزود: اگر به دنبال توسعه پایدار و ایجاد اشتغال هستیم، باید سرمایهگذاری در این بخشها را با جدیت دنبال کنیم.
استاندار گلستان با اشاره به وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: با وجود قرار گرفتن گلستان در شمال کشور، حدود ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و این موضوع ضرورت تکمیل پروژههای آبی را دوچندان کرده است.
وی از پیشرفت قابل توجه سد نرماب خبر داد و گفت: در یکونیم سال گذشته بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه هزینه شده، در حالی که طی ۱۵ سال قبل از آن مجموع اعتبارات هزینهشده حدود هزار میلیارد تومان بود.
طهماسبی اظهار کرد: امید است سد نرماب در هفته دولت به بهرهبرداری برسد و بخش مهمی از مشکلات تأمین آب شرب استان را برطرف کند.
سهم اندک صنعت از مصرف برق، زنگ خطر برای اقتصاد گلستان
استاندار گلستان با اشاره به پایین بودن سهم صنعت در اقتصاد استان اظهار کرد: در زمان اوج مصرف، نیاز برق گلستان به حدود یکهزار و ۹۰۰ مگاوات میرسد، اما سهم بخش صنعت از این میزان تنها حدود ۱۲۰ مگاوات است که نشان میدهد هنوز با توسعه صنعتی مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: اگر میخواهیم مشکل بیکاری جوانان برطرف شود و درآمد خانوارها افزایش یابد، راهی جز توسعه صنعت و جذب سرمایهگذاری نداریم.
مسیر سرمایهگذاری در گلستان تسهیل شده است
طهماسبی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل سرمایهگذاری گفت: امروز فرآیند صدور استعلامها و مجوزهای سرمایهگذاری نسبت به گذشته به شکل محسوسی کوتاه شده و رتبه استان در این بخش از ۲۲ به ۳ ارتقا یافته است.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ مجوز «بدون نام» برای سرمایهگذاران صادر شده و تمامی دستگاههای استعلامگیر در قالب پنجره واحد فعالیت میکنند تا سرمایهگذاران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
استاندار گلستان همچنین از واگذاری سریع زمین برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری و همکاری با بانکها برای تأمین منابع مالی خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در رونق تولید و اشتغال استان دانست.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور گفت: دشمن همواره تلاش میکند از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند، اما امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید توان خود را برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد اشتغال و توسعه استان به کار گیرند و با خدمت صادقانه به مردم، زمینه پیشرفت و آبادانی گلستان را فراهم کنند.
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