  1. سلامت
  2. تغذیه
۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

دستور جمع آوری پودرهای وزن‌دهی «رویال» صادر شد

دستور جمع آوری پودرهای وزن‌دهی «رویال» صادر شد

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، پودرهای کاهش و افزایش وزن «رویال» تولید شرکت درمان دارو فاقد هرگونه مجوز از سازمان غذا و دارو بوده و دستور جمع‌آوری آنها از سطح عرضه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصولات پودر کاهش وزن و پودر افزایش وزن رویال تولید شرکت درمان دارو فاقد هرگونه مجوز از اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو هستند.

این اقدام در پی گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مبنی بر مشاهده این کالاها در سطح عرضه و فقدان برچسب اصالت روی آن‌ها انجام شده است.

با توجه به غیرمجاز بودن این فرآورده‌ها و نبود کد رهگیری، امکان پایش کیفیت وجود ندارد و مسئولیت عوارض ناشی از مصرف آن‌ها متوجه عرضه‌کنندگان غیررسمی خواهد بود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد شهروندان برای حفظ سلامت خود، فرآورده‌های سلامت‌محور را تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کرده و برای اطمینان از اصالت محصولات، کد رهگیری آنها را از سامانه تی‌تک استعلام کنند.

کد مطلب 6872830
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها