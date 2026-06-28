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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

امضای قرارداد ترانزیت کالا از بندر شهید رجایی به قزاقستان

امضای قرارداد ترانزیت کالا از بندر شهید رجایی به قزاقستان

بندرعباس- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: امضای قرارداد ترانزیت کالا از بندر شهید رجایی با قزاقستان امروز امضاء می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد اظهار کرد: این قرارداد ترانزیت کالا با قزاقستان با ۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در طرح‌های بندری امروز امضا می‌شود.

وی گفت: تفاهم نامه‌های اولیه با طرف قزاقستانی امضاء شده است و امروز قرارداد رسمی آن امضاء می‌شود.

عباس نژاد افزود: در این قرارداد یک مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی بندرعباس به مساحت ۱۵ هکتار در اختیار طرف قزاقستانی قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این قرارداد ۲۷ ساله است که ۲ سال آن برای دوره ساخت و ساز و ۲۵ سال آن بصورت بهره برداری است.

وی افزود: با این قرارداد بعد از دوره ساخت دو ساله روزانه یک و نیم میلیون تن کالا ترانزیت می‌شود.

کد مطلب 6872832

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