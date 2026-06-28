به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدیان مسابقات مینی‌فوتبال قهرمانی بانوان چهارمحال و بختیاری با هدف شناسایی و اعزام برترین‌ها به رقابت‌های کشوری رده‌های سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال، در مجموعه ورزشی پارک بانوان شهرکرد آغاز شد.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های برتر استان در حال برگزاری است و تیم‌های قهرمان، جواز حضور در مسابقات ملی را کسب خواهند کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به رویکردهای نوین این هیئت یادآور شد: اگرچه مأموریت ذاتی ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه می‌باشد، اما هیئت با ایجاد ساختار تخصصی، به حوزه قهرمان‌پروری نیز ورود کرده. هدف اصلی ما تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای نشاط عمومی از طریق درگیر کردن تمام گروه‌های سنی و اجتماعی است.

محمدیان بیان داشت: در بخش آقایان نایب‌قهرمانی سال ۱۴۰۳ تیم «ابواسحاق فلارد» و در بخش بانوان، قهرمانی سال ۱۴۰۴ تیم «هیئت ورزش‌های همگانی فارسان» در سطح کشور، گویای ظرفیت‌های بالقوه استان در بعد قهرمانی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بانوان ورزشکار استان نیز با بهره‌گیری از تجربه موفقیت‌های اخیر و با ارتقای سطح کیفی بازی‌های خود، مسیر افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی را با موفقیت طی کنند.