به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال جوانان ایران به‌زودی راهی رقابت‌های کافا خواهد شد. مسابقاتی که با حضور تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان برگزار می‌شود. ملی‌پوشان جوان ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها با هدایت مریم جهان‌نجاتی توانستند عنوان قهرمانی را به دست آورند و حالا بار دیگر فدراسیون فوتبال برای تکرار موفقیت گذشته هدایت این تیم را به این مربی سپرده است.

با این حال شرایط این دوره تفاوت‌های زیادی با گذشته دارد. نسل بازیکنان تغییر کرده و فرصت آماده‌سازی نیز به دلیل شرایط مختلف بسیار محدود بوده است. تیم جوانان تنها با برگزاری یک اردوی نهایی خود را برای حضور در کافا آماده می‌کند و باید دید این تیم با شرایط موجود چه عملکردی در این رقابت‌ها خواهد داشت.

مریم جهان‌نجاتی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط آماده‌سازی این تیم برای حضور در رقابت‌های کافا اظهار کرد: تیم جوانان امسال در شرایطی راهی این مسابقات می‌شود که فرصت آماده‌سازی محدودی در اختیار داشته است و تنها یک اردوی نهایی پیش از اعزام برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور و محدودیت زمانی اردوی تیم ملی از ۱۸ تا ۲۸ تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود. در این اردو حدود ۳۵ بازیکن دعوت خواهند شد و مرحله نخست اردو به ارزیابی بازیکنان جدید، نفرات حاضر در تیم ملی نوجوانان و استعدادهایی که در لیگ برتر و لیگ یک فرصت بازی پیدا کرده‌اند اختصاص دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ادامه داد: تیم ملی در رقابت‌های کافا با تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان هم‌گروه است و ۲۸ تیرماه با پرواز مستقیم راهی تاجیکستان خواهد شد. همچنین ملی‌پوشان هشتم مرداد به کشور بازمی‌گردند.

وی درباره فشردگی مسابقات اظهار کرد: رقابت‌ها در مدت زمان کوتاهی برگزار می‌شود و امیدواریم با وجود فرصت محدود بتوانیم تیمی آماده روانه مسابقات کنیم و به نتایج مطلوب دست یابیم.

جهان‌نجاتی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی جوانان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویداد رسمی دیگری برای تیم جوانان در تقویم سال جاری پیش‌بینی نشده است اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تلاش بر این است که با رایزنی فدراسیون زمینه حضور تیم در تورنمنت‌های چندجانبه بین‌المللی پیش از پایان سال فراهم شود.

وی در ادامه درباره فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان نیز گفت: حضور تیم‌هایی مانند استقلال در کنار باشگاه‌هایی همچون گل‌گهر، سپاهان و ملوان جذابیت لیگ را افزایش می‌دهد و می‌تواند به پویایی بیشتر مسابقات کمک کند.

سرمربی گل‌گهر سیرجان تصریح کرد: لیگ فصل گذشته با نظم و ساختار مناسبی برگزار شد و برگزاری منظم لیگ‌های برتر، دسته اول و دسته دوم فرصت ارزشمندی را برای بازی و پیشرفت بازیکنان جوان فراهم کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پس از پایان مأموریت تیم ملی بر اساس برنامه‌های سازمان لیگ برنامه‌ریزی لازم برای آغاز فصل جدید همراه با گل‌گهر انجام خواهد شد تا این تیم نیز نماینده شایسته‌ای در رقابت‌های لیگ برتر باشد.