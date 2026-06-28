علیرضا زندیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعهای از طرحهای راهبردی در حوزههای صنعت، راه، آب، سلامت و زیرساخت خبر داد و گفت: پروژههایی همچون راهآهن بیجار-زنجان، پتروشیمی، زنجیره فولاد، آبرسانی و توسعه محورهای مواصلاتی، مسیر توسعه شهرستان را شتاب داده است.
وی با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی در شهرستان بیجار اظهار کرد: امروز بیجار به کارگاه بزرگ عمرانی و توسعهای تبدیل شده و پروژههای متعددی با هدف تقویت زیرساختها، ایجاد اشتغال و ارتقای خدمات عمومی در حال اجرا است.
اجرای پروژههای مهم راه و حملونقل
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژههای حوزه راه گفت: کمربندی زاغه حدفاصل سبزوارآباد تا پل قشلاق به طول سه هزار و ۶۰۰ متر و با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی افزود: کنارگذر شمالی بیجار از جاده زنجان تا جاده تکاب و پل جنگیزقلعه نیز به طول ۱۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست که نقش مهمی در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی خواهد داشت.
زندیان ادامه داد: عملیات اجرایی باند دوم محورهای بیجار-دیواندره، بیجار-همدان و بیجار-زنجان نیز در حال انجام است و پروژه راهآهن بیجار-زنجان به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم منطقه وارد مرحله اجرا شده است.
توسعه صنعتی با محوریت فولاد و پتروشیمی
وی با تأکید بر اولویت توسعه صنعتی در شهرستان بیان کرد: احداث زنجیره فولاد شامل واحدهای گندلهسازی، آهن اسفنجی و صنایع وابسته با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار در حال اجرا است.
نماینده مردم بیجار در مجلس از آغاز عملیات اجرایی کارخانه پتروشیمی در مسیر بیجار-دیواندره خبر داد و گفت: این طرح میتواند زمینهساز تحول اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده در منطقه باشد.
تأمین آب پایدار برای شهرها و روستاها
زندیان با اشاره به طرحهای حوزه آب اظهار کرد: پروژه تأمین آب پایدار ۲۱ روستای بخش چنگالماس و شهرهای پیرتاج و بابارشانی از سد تالوار در حال اجرا است.
وی افزود: آبرسانی به شهرهای بیجار، یاسوکند و روستاهای مسیر از سد سیازاخ نیز با جدیت دنبال میشود تا بخشی از نیازهای آبی شهرستان تأمین شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس با اشاره به سایر طرحهای عمرانی گفت: احداث کلینیک تخصصی و اورژانس بیمارستان قدیم، زیرسازی و آسفالت روستاها، ساماندهی رودخانه حاکم، احداث ساختمان رادیو گروس، راهاندازی مجدد جایگاه ذخیره سوخت تازهآباد و ساخت سالن ورزشی روستای خورخوره از جمله پروژههای در دست اجرا است.
وی همچنین از اجرای طرح احداث زمینهای چمن مصنوعی در مدارس و روستاها با همکاری بنیاد علوی به منظور توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان خبر داد.
زندیان خاطرنشان کرد: مجموعه این پروژهها در کنار دیگر طرحهای عمرانی و خدماتی، زمینه شتاب گرفتن روند توسعه و آبادانی بیجار را فراهم خواهد کرد.
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