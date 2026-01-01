خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سالهاست مسئله اشتغال یکی از اصلیترین دغدغههای مردم شهرستان بیجار به شمار میرود؛ منطقهای با ظرفیتهای غنی معدنی و صنعتی که بهدلیل ضعف زیرساختها و ناتمام ماندن زنجیره تولید، نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان کردستان دست پیدا کند.
در این میان، فعالسازی پروژههای معدنی و صنعتی بهعنوان راهبردی جدی برای عبور از بیکاری و رکود اقتصادی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
ایجاد اشتغال پایدار از مسیر تقویت صنعت و معدن است
نماینده مردم شهرستان بیجاردر مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای مستمر برای توسعه صنعتی و افزایش اشتغال در شهرستان بیجار اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در مجلس شورای اسلامی، ایجاد اشتغال پایدار از مسیر تقویت صنعت و معدن است و بیجار بهواسطه ظرفیتهای کمنظیر معدنی، این قابلیت را دارد که به یکی از قطبهای صنعتی استان کردستان تبدیل شود.
علیرضا زندیان با اشاره به پیگیریهای مستمر برای توسعه صنعتی و افزایش اشتغال در شهرستان بیجار اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در مجلس، ایجاد اشتغال پایدار از مسیر تقویت صنعت و معدن است و بیجار به دلیل ظرفیتهای معدنی، میتواند به یکی از قطبهای صنعتی استان کردستان تبدیل شود.
وی افزود: در همین راستا، جلسهای تخصصی با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت ایمیدرو، مدیران عامل شرکتهای توسعه معادن و فلزات، فولاد کردستان، صبانور، گندلهسازی و آهن اسفنجی شهرستان بیجار برگزار شد که محور اصلی آن، تسریع در اجرای پروژههای صنعتی و رفع موانع اشتغالزایی بود.
نماینده مردم بیجار و گروس ادامه داد: در این جلسه، موضوع تأمین اعتبار برای کارخانجات گندلهسازی و آهن اسفنجی، تکمیل زنجیره فولاد و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری هرچه سریعتر این واحدها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موانع اجرایی با هماهنگی دستگاههای ملی برطرف شود.
بهبود وضعیت راههای دسترسی به معادن و واحدهای صنعتی مطالبه جدی مردم است
زندیان با اشاره به اهمیت زیرساختها در ایجاد اشتغال پایدار گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، بهبود وضعیت راههای دسترسی به معادن و واحدهای صنعتی است که در این زمینه، آغاز به کار پیمانکار پروژه جاده دوبانده یاسوکند و همچنین لکهگیری مسیر دوراهی بیجار-زنجان تا یاسوکند در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: همچنین بر اساس مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی، آسفالت جادههای روستاهای واقع در محدوده معادن از جمله حاجیآباد و مغانلو پیگیری شد تا توسعه صنعتی با بهبود شرایط زندگی روستاییان همراه باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پروژههای زیرساختی مکمل اظهار کرد: مشارکت شرکتهای معدنی در تأمین آب و اجرای پروژههایی مانند سد شیخ بشارت و رفع موانع پروژه استخر یاسوکند از طریق وزارت راه و شهرسازی، از دیگر مصوبات این جلسه بود که نقش مهمی در پایداری تولید و اشتغال خواهد داشت.
زندیان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از کارخانههای در دست احداث، دستکم ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود و این پروژهها بهعنوان طرحهای پیشران، تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمد سرانه، رشد تولید و رونق اقتصاد شهرستان بیجار و استان کردستان داشته باشند
وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره فولاد در بیجار یک هدف راهبردی است و با ادامه این مسیر، شهرستان به جایگاه واقعی خود در نقشه صنعتی کشور خواهد رسید و ما با تمام توان، پیگیر تحقق این وعدهها برای مردم هستیم.
توسعه صنعتی بدون توجه به نیروی انسانی بومی معنا ندارد
زندیان با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون توجه به نیروی انسانی بومی معنا ندارد، اظهار کرد: یکی از محورهای مهمی که در این جلسات مورد تأکید قرار گرفت، استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای بومی شهرستان بیجار در پروژههای معدنی و صنعتی است و ما بهطور جدی پیگیر آن هستیم که اشتغال ایجاد شده، در وهله نخست نصیب جوانان این منطقه شود.
وی افزود: اشتغالزایی زمانی اثرگذار و پایدار خواهد بود که مبتنی بر آموزش، مهارتآموزی و نگاه بلندمدت باشد و در این راستا، هماهنگی با دستگاههای مرتبط برای توانمندسازی نیروی کار محلی در دستور کار قرار دارد تا صنایع مستقر در شهرستان با کمبود نیروی متخصص مواجه نشوند.
نماینده مردم بیجار و گروس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار اجتماعی توسعه اشتغال گفت: رونق صنعت و معدن، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی مثبتی همچون کاهش مهاجرت، افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی را به دنبال دارد و هدف ما این است که با فعالسازی پروژههای پیشران، مسیر توسعه متوازن و پایدار برای شهرستان بیجار هموار شود.
