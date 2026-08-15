به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بیجار اظهار کرد: خبرنگاران بخش مهمی از جامعه هستند که مطالبات مردم را بیان میکنند و با انعکاس مسائل و مشکلات میتوانند در مسیر توسعه کشور نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از خبرنگاران افزود: مطالبات این قشر کاملاً بهحق است و باید برای حفظ جایگاه حرفهای خبرنگاران و تأمین امنیت شغلی آنان اقدامات لازم انجام شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خبرنگاران باید از حمایتهای لازم برخوردار باشند و در کنار توجه به شرایط کاری، مسائل رفاهی و معیشتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین خبرنگاران باید بتوانند نقد سازنده داشته باشند و جایگاه رسانه در جامعه حفظ شود.
زندیان با اشاره به موضوع مسکن خبرنگاران گفت: همانطور که برای برخی اصناف در شهرستانها زمین یا ظرفیتهایی برای تأمین مسکن در نظر گرفته میشود، خبرنگاران نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند و صنف خبرنگاران نیز باید مطالبات این قشر را با جدیت دنبال کند.
وی در ادامه به موضوع اشتغال در بیجار پرداخت و گفت: اشتغال یکی از مسائل مهم شهرستان است و برای ایجاد فرصتهای شغلی باید از ظرفیتهای موجود بیجار بهدرستی استفاده شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه اجرای پروژههای مختلف در شهرستان تصریح کرد: یکی از مشکلات گذشته این بود که برخی طرحها در مقطعی کلنگزنی میشدند اما در ادامه به نتیجه نمیرسیدند و همین موضوع باعث مطالبهگری مردم شده بود.
زندیان افزود: با پیگیریهای صورتگرفته تلاش شده پروژههای مهم شهرستان از مرحله وعده و کلنگزنی عبور کرده و به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند تا در نهایت زمینه اشتغال و رونق اقتصادی بیجار فراهم شود.
وی درباره زنجیره فولاد نیز اظهار کرد: در این بخش منابع ریالی دریافت میشود، اما برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز، منابع باید به ارز تبدیل شود که این مسئله در مسیر تأمین قطعات مورد نیاز پروژه، چالشهایی ایجاد کرده است.
پیگیری برای کاهش تنش آبی روستاهای بیجار
نماینده مردم بیجار در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آب گفت: تنش آبی در روستاهای شهرستان از موضوعات مهمی است که با جدیت در حال پیگیری است و اقدامات مربوط به سدهای شهرستان، از جمله سد تالوار، نیز دنبال میشود.
زندیان با اشاره به حوزه آب کشاورزی افزود: در بخش تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نیز اقداماتی انجام شده و تلاش بر این است که مشکلات موجود در این حوزه کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: برای مدیریت شرایط موجود و جلوگیری از برداشتهای غیرمسئولانه، در حوزه آب اقداماتی برای جلوگیری از فروش آب چاهها و چشمهها به معادن انجام شده است تا موضوع مسئولیت اجتماعی معادن مشخص باشد و منابع مالی حاصل از این بخش نیز در مسیر مشخص و مورد نیاز شهرستان هزینه شود.
دستگاه MRI برای بیمارستان امام حسین(ع) بیجار تأمین شد
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی همچنین به پیگیری برای تأمین دستگاه MRI در شهرستان اشاره کرد و گفت: تخصیص این دستگاه بر اساس شاخص جمعیتی انجام میشود و با توجه به اینکه جمعیت بیجار در مقطعی به حد نصاب مورد نیاز نرسیده بود، امکان تخصیص دستگاه وجود نداشت.
زندیان افزود: با وجود این محدودیت، پیگیریهای زیادی برای تأمین دستگاه MRI انجام شد و در نهایت این دستگاه برای شهرستان در نظر گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: برای تأمین هزینه دستگاه MRI، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت سیمان کردستان استفاده شد و بخشی از اعتبارات نیز از محل اعتبارات توازن تأمین شد و در نهایت فضای مورد نیاز برای استقرار دستگاه در بیمارستان امام حسین(ع) بیجار ایجاد شد.
نماینده مردم بیجار در مجلس در پایان با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی شهرستان گفت: یکی از مسائل بیجار، نبود همراهی و هماهنگی کافی میان برخی مسئولان است که این موضوع در مواردی روند حل مشکلات را با دشواری مواجه کرده است.
زندیان تأکید کرد: برای پیشرفت شهرستان باید همه مسئولان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با همدلی و همکاری، ظرفیتهای بیجار را فعال و برای رفع مشکلات مردم و توسعه شهرستان گام بردارند.
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