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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

گاز مونوکسیدکربن در همدان جان مادر و کودک ۸ ساله را گرفت

گاز مونوکسیدکربن در همدان جان مادر و کودک ۸ ساله را گرفت

همدان- روابط عمومی مرکز اورژانس همدان از جان باختن یک زن ۴۴ ساله و پسر بچه ۸ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان اعلام کرد: روز یکشنبه ۷ تیرماه گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان همدان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد. پس از دریافت گزارش، بلافاصله تیم درمانی پایگاه اورژانس قائم(عج) به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های بالینی و میدانی، اعلام کردند که به دلیل گذشت زمان قابل توجه از وقوع حادثه، متاسفانه زن ۴۴ ساله و پسر بچه ۸ ساله پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده اند و پس از انجام اقدامات لازم در محل موضوع برای رسیدگی‌های بعدی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مرکز اورژانس استان همدان ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه، از شهروندان خواست با نصب و سرویس به‌موقع وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش‌های استاندارد و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن پیشگیری کنند.

کد مطلب 6874179

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