به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ترابیان صبح یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۷۶ پروژه در شهرستان‌های مختلف استان تعریف کردیم که مصوب آن ۱۴۱ میلیارد تومان و تخصیص اوراق نزدیک به ۶۳۶ میلیارد تومان بوده و تا امروز به ۸۸۷ میلیارد تومان رسیده است. متأسفانه به دلیل شرایط جنگ در اسفندماه و خرید اوراق، بخشی از اعتبارات حدود ۲۷۷ میلیارد تومان محقق نشد، اما با این حال تخصیص اعتبارات ما به حدود ۶۳.۵ درصد رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه اکثر پروژه‌ها قرارداد بسته شده و پیمانکاران کار را شروع کرده‌اند. امروز صبح نیز جلسه‌ای برگزار کردیم تا اجرای پروژه‌ها را با جدیت دنبال کنیم تا هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و مردم استان از آن بهره‌مند شوند.

ساخت بیش از ۳۰ هزار مترمکعب مخزن جدید

ترابیان با اشاره به اقدامات مهم در حوزه ذخیره‌سازی آب گفت: به جرات می‌توانم بگویم بیش از ۳۰ هزار مترمکعب مخزن در استان در حال ساخت است که حرکت بسیار جدی و مهمی در بحث ذخیره‌سازی آب به شمار می‌رود. استان ما از نظر سرانه ذخیره آب به ازای هر نفر ۲۰۸۶ مترمکعب دارد، اما با تکمیل این مخازن، وضعیت ذخیره‌سازی آب در شهرها و روستاها به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری به عملکرد شرکت در دوران جنگ نیز اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق، تمام مخازن، منابع تأمین آب، شبکه توزیع و خطوط را به طور مستمر پایش کردیم و الحمدلله بدون هیچ مشکلی ایام جنگ را پشت سر گذاشتیم و خدمات‌رسانی به مردم شریف استان ادامه یافت.

وی ادامه داد: ۴۵ دستگاه دیزل برای تأمین برق اضطراری داشتیم که تعدادی از آنها را تعویض و یک مگاوات به ظرفیت آنها اضافه کردیم. همچنین اجرای ۱۰۷ کیلووات انرژی خورشیدی در مخزن میرآباد و برنامه‌ریزی برای ۲۵ کیلووات دیگر در ساختمان اداری را در دست اجرا داریم.

ترابیان گفت: در شهرستان‌هایی مانند اردل، فلارد و مناطق دارای تنش آبی مانند قلعه بابامنصور و صالحات، حفاری‌های متعددی انجام شده تا تنش آبی سال ۱۴۰۵ را با کمترین مشکل مدیریت کنیم. همچنین در شهرکرد تلاش می‌کنیم توزیع عادلانه آب را تقویت کنیم.

وی با اشاره به ارتقای خدمات مشترکین افزود: با سامانه ۱۲۲ زمان پاسخگویی به حوادث را به طور چشمگیری کاهش دادیم به طوری که مشترکین دیگر پشت خط منتظر نمی‌مانند و در حوزه کیفیت آب، کمیت و حوادث، پاسخگویی سریع انجام می‌شود.

ترابیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اقتصادی شرکت اشاره کرد و گفت: بر اساس صورت‌های مالی، به ازای هر مترمکعب آب حدود ۲۵۰۰ تومان و برای دفع فاضلاب حدود ۱۲۰۰ تومان ضرر می‌دهیم. نرخ تمام‌شده آب حدود ۳ هزار تومان و دفع فاضلاب ۳۳۶۱ تومان است، اما به دلیل تعرفه‌های تکلیفی، با زیان فعالیت می‌کنیم. با این حال با ۷۰۰ نیروی رسمی و آبدار در سطح استان، خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌دهیم.

مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: کیفیت آب برای ما بسیار حائز اهمیت است. آزمایشگاه مرجع استان به طور مستمر آب را پایش می‌کند و تاکنون هیچ حادثه ناخوشایندی رخ نداده است.

ترابیان در پایان گفت: شبکه آب شهری استان بیش از ۷۰ درصد و شبکه فاضلاب نزدیک به ۸۰ درصد پیشرفت داشته و تلاش می‌کنیم این طرح‌ها را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسانیم.