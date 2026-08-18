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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

مانور اطفای حریق در تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان برگزار شد

مانور اطفای حریق در تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان برگزار شد

لاهیجان- همزمان با فصل برداشت برنج و افزایش احتمال آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی مانور عملیاتی اطفای حریق با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی در تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه با هدف افزایش آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت زیست‌محیطی و حساسیت تالاب بین‌المللی امیرکلایه، این منطقه برای برگزاری کارگاه آموزشی و مانور عملیاتی انتخاب شد تا ضمن آموزش نیروهای مرتبط، میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با حوادث احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان ادامه داد: فرماندار شهرستان لاهیجان، بخشدار رودبنه، رؤسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای حاشیه تالاب، نیروهای مقاومت بسیج، حوزه قضایی رودبنه و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های لاهیجان و لنگرود در این برنامه حضور داشتند.

امیری با اشاره به همزمانی اجرای این برنامه با فصل برداشت برنج گفت: در این مقطع احتمال آتش زدن بقایای گیاهی، کاه و کلش مزارع افزایش می‌یابد و از سوی دیگر افزایش دمای هوا، خشکی نسبی پوشش‌های گیاهی و وجود عرصه‌های طبیعی و تالابی، ضرورت آمادگی برای پیشگیری و مقابله سریع با آتش‌سوزی را دوچندان می‌کند.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی می‌تواند ناشی از بی‌توجهی، سهل‌انگاری یا آتش زدن بقایای گیاهی و پوشش‌های طبیعی در تالاب‌ها و اراضی کشاورزی پیرامون آنها باشد و در این شرایط، آموزش، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارت است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان از برگزاری کارگاه تخصصی اطفای حریق با حضور کارشناس آتش‌نشانی خبر داد و گفت: شرکت‌کنندگان در این کارگاه با اصول پیشگیری از آتش‌سوزی، روش‌های صحیح مقابله و اطفای حریق در زیستگاه‌های طبیعی، نحوه استفاده از تجهیزات و الزامات ایمنی هنگام وقوع حریق آشنا شدند.

امیری همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از تالاب امیرکلایه اظهار کرد: فرماندار لاهیجان در این برنامه، پیشگیری، آموزش و حفاظت از انفال به‌ویژه تالاب بین‌المللی امیرکلایه را وظیفه‌ای عمومی دانست و بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی، دهیاران و شوراهای اسلامی تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به نقش مؤثر دهیاران و شوراهای اسلامی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به ساکنان روستاهای حاشیه تالاب، بر ضرورت نصب بنرهای هشداردهنده و آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده در مناطق پیرامونی و روستاهای همجوار تأکید شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان بیان کرد: پس از پایان بخش آموزشی، مانور عملیاتی اطفای حریق فرضی در محدوده تالاب اجرا شد و نیروهای حاضر ضمن تمرین هماهنگی و واکنش سریع، تجهیزات و امکانات موجود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

امیری در پایان خاطرنشان کرد: تالاب بین‌المللی امیرکلایه یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند گیلان است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت مستمر دستگاه‌های مسئول و مردم محلی است؛ پیشگیری از حریق، اطلاع‌رسانی به‌موقع و واکنش سریع در زمان وقوع حادثه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت به منابع طبیعی و زیستگاه‌های منطقه داشته باشد.

کد مطلب 6920315

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