به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه با هدف افزایش آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی دستگاههای مسئول برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزیهای احتمالی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت زیستمحیطی و حساسیت تالاب بینالمللی امیرکلایه، این منطقه برای برگزاری کارگاه آموزشی و مانور عملیاتی انتخاب شد تا ضمن آموزش نیروهای مرتبط، میزان آمادگی دستگاههای مسئول در مواجهه با حوادث احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان ادامه داد: فرماندار شهرستان لاهیجان، بخشدار رودبنه، رؤسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، جمعیت هلال احمر و آتشنشانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای حاشیه تالاب، نیروهای مقاومت بسیج، حوزه قضایی رودبنه و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستانهای لاهیجان و لنگرود در این برنامه حضور داشتند.
امیری با اشاره به همزمانی اجرای این برنامه با فصل برداشت برنج گفت: در این مقطع احتمال آتش زدن بقایای گیاهی، کاه و کلش مزارع افزایش مییابد و از سوی دیگر افزایش دمای هوا، خشکی نسبی پوششهای گیاهی و وجود عرصههای طبیعی و تالابی، ضرورت آمادگی برای پیشگیری و مقابله سریع با آتشسوزی را دوچندان میکند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای عرصههای طبیعی میتواند ناشی از بیتوجهی، سهلانگاری یا آتش زدن بقایای گیاهی و پوششهای طبیعی در تالابها و اراضی کشاورزی پیرامون آنها باشد و در این شرایط، آموزش، اطلاعرسانی، پیشگیری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول و جوامع محلی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارت است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان از برگزاری کارگاه تخصصی اطفای حریق با حضور کارشناس آتشنشانی خبر داد و گفت: شرکتکنندگان در این کارگاه با اصول پیشگیری از آتشسوزی، روشهای صحیح مقابله و اطفای حریق در زیستگاههای طبیعی، نحوه استفاده از تجهیزات و الزامات ایمنی هنگام وقوع حریق آشنا شدند.
امیری همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از تالاب امیرکلایه اظهار کرد: فرماندار لاهیجان در این برنامه، پیشگیری، آموزش و حفاظت از انفال بهویژه تالاب بینالمللی امیرکلایه را وظیفهای عمومی دانست و بر همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، جوامع محلی، دهیاران و شوراهای اسلامی تأکید کرد.
وی افزود: با توجه به نقش مؤثر دهیاران و شوراهای اسلامی در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به ساکنان روستاهای حاشیه تالاب، بر ضرورت نصب بنرهای هشداردهنده و آموزشی و اطلاعرسانی گسترده در مناطق پیرامونی و روستاهای همجوار تأکید شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان بیان کرد: پس از پایان بخش آموزشی، مانور عملیاتی اطفای حریق فرضی در محدوده تالاب اجرا شد و نیروهای حاضر ضمن تمرین هماهنگی و واکنش سریع، تجهیزات و امکانات موجود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: تالاب بینالمللی امیرکلایه یکی از زیستبومهای ارزشمند گیلان است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت مستمر دستگاههای مسئول و مردم محلی است؛ پیشگیری از حریق، اطلاعرسانی بهموقع و واکنش سریع در زمان وقوع حادثه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت به منابع طبیعی و زیستگاههای منطقه داشته باشد.
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