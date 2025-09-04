توازن توسعه معدن و حفاظت محیط زیست در مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست شورای معادن استان مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی معادن در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تاکنون تنها حدود یک‌سوم از هدف‌گذاری ۲ میلیون متر مکعبی اکتشاف محقق شده است.

وی افزود: این در شرایطی است که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری دولت چهاردهم تلقی می‌شود و اجرای کامل مفاد قانونی آن مورد انتظار است.

ابراهیمی تصریح کرد: با وجود در اختیار داشتن فناوری ژئوفیزیک هوابرد، استفاده از این ظرفیت در شناسایی پهنه‌های معدنی کشور بسیار محدود بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به تفاوت پهنه‌های معدنی در استان‌های کشور، تدوین برنامه‌های استانی متناسب با نوع ذخایر و بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب، امری ضروری است.

سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن پرداخت نمی‌شود / اعتراض مردم به تخریب زیرساخت‌ها

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به عدم بازگشت سهم حقوق دولتی معادن به استان‌ها گفت: بخش قابل‌توجهی از حقوق دولتی معادن به استان‌ها بازگردانده نمی‌شود و این مسئله موجب نارضایتی ساکنان مناطق مجاور معادن، به‌ویژه در منطقه شمس‌آباد اراک شده است.

وی افزود: این در حالی است که تخریب زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها و خدمات عمومی در مناطق معدنی، بدون بازگشت متناسب منابع حاصل از حقوق دولتی، فشار مضاعفی بر جوامع محلی وارد کرده و ضرورت بازنگری در نحوه توزیع این منابع را دوچندان کرده است.

ابراهیمی تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین باید با حداقل هزینه و بیشترین بهره‌وری همراه باشد.

وی بر لزوم تعامل بیشتر بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: توسعه بخش معدن باید به‌گونه‌ای هدایت شود که ضمن تأمین منافع اقتصادی، ملاحظات زیست‌محیطی نیز به‌صورت هم‌زمان حفظ شود.