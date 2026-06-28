«میراث» بیضایی به سنگلج رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی با کارگردانی غلامرضا عربی و تهیه‌کنندگی امیررضا داوودی پسند برای اجرا در تماشاخانه سنگلج آماده شده و روز چهارشنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۹ با برپایی مراسم شب چراغ اجرای خود را آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «درگیری‌ها بر سر میراث به اوج می‌رسد، اما دزدها مشغول تاراج آن میراثند ... .»

در این نمایش هنرمندانی همچون ناصر ‌آویژه، مرتضی رستمی، آرام ‌نیک ‌بین، حمیدرضا ‌حسینعلی، ابراهیم خسروی، احمد ‌مطوری، علی حسینی، سهیل اکبری، آویسا عربی، سپهر حمزه، زهرا یافتیان، سیدمجتبی ‌موسوی، محمدحسن یاوری و مجتبی بروشکی به ایفای نقش می‌پردازند.

طراحی صحنه و طراحی حرکت این نمایش را غلامرضا ‌عربی انجام داده است.

دیگر عوامل این اثر عبارتند از دستیار کارگردان سارا ‌سعادت ‌نیا، طراح نور میثم ‌کحالی، طراح گریم و لباس سهیلا ‌جوادی، موسیقی میکائیل حسین زاده، مدیر تولید مریم پیچلو، مدیر صحنه امید ‌سرلک، دستیار صحنه یگانه امیرخانی، منشی صحنه مریم ‌عراقی، ساخت دکور غلامرضا ‌عربی، حمید رحیمی نیا، امید ‌سرلک، احمدرضا عربی و دکوراسیون ناوک، مدیر روابط عمومی ساسان ‌شکوریان، عکاس امیرحسین شهری و مجری طرح مرکز اتحاد ایرانیان جوان.

«میراث» کاری از گروه تئاتر باران است که هر شب غیر از شنبه‌ها در ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه سنگلج می‌رود.

پیش فروش سه روز اول اجرای این نمایش در سایت‌های تیوال و گیشه تئاتر آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.