به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نمایش، «هنوز زندهایم، داستان یک زلزله» به کارگردانی حسین میرزامحمدی، نویسندگی پویا مهدوی زاده و تهیهکنندگی علیرضا گیلوری، میلاد اسکندری و رضا فتحاللهیپور، از روز جمعه ۱۹ تیر اجرای خود را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز میکند.
در این اثر نمایشی، محسن قصابیان، سمیرا حسنپور، سارا رسولزاده، افشین حسنلو، محمد موحدنیا و ماهان محمودیمقدم به ایفای نقش میپردازند.
همچنین بلیت فروشی این نمایش از ساعت ۱۴ امروز آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند جهت تهیه به سایت تیوال مراجعه کنند.
نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» از ۱۹ تیر تا ۹ مرداد هر شب از ساعت ۱۹ به مدت ۸۵ دقیقه در سالن ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایرانشهر میزبان مخاطبان است.
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