در تئاترشهر «یک فیل ناپدید شده است»؛ میزبانی در تالار چهارسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «یک فیل ناپدید شده است» عنوان یکی از تازه ترین نمایش های جدید تئاتر شهر است که از روز چهاردهم مرداد به نویسندگی شهروز آقایی پور (براساس داستان کوتاهی از هاروکی موراکامی) و کارگردانی ناصر آویژه در تالار چهارسو این مجموعه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۶۵ دقیقه روی صحنه می رود، (به ترتیب ورود صحنه) شهروز آقایی پور، شاهین گل کار، الهه شه پرست، خیام (جواد) حسینی، پرویز گوهری راد، علی یعقوب زاده، علی حسینی به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان به عنوان گوینده در نمایش با گروه اجرایی همکاری می کند.

گیتا داودی مشاور کارگردان، مازیار حسینی آهنگساز، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، مقدی شامیریان طراح لباس، رضا خضرایی طراح نور، کامبیز مومن خانی طراح گریم، مهدی دوایی طراح گرافیک، امید علیرضایی برنامه ریز، دستیار کارگردان، ساخت تیزر و موشن گرافیک، آرمان داودی دستیار دوم کارگردان، رها آویژه مدیر تبلیغات و رسانه، یونس فولادی مدیر صحنه، فرنوش عباس زاده منشی صحنه، اختر تاجیک، امیرحسین شهری و احمدرضا اطهری گروه عکاسان، گندم قربانی ساخت آکسسوار، علی اصفر فرخی نورپرداز، محمد اصغری صدابردار، حمیدرضا صابری دستیار طراح صحنه، مهدی عابدی و هادی عابدی ساخت و اجرای دکورنیز دیگر عوامل اجرایی این نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه داستان نمایش هم آمده است: «تنها فیل تنها باغ وحش شهر ماینا ناپدید شده است ...»

ناصر آویژه از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتر است که طی سال های اخیر در حوزه های بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تدریس تئاتر فعالیت های مستمری را پشت سرگذاشته و در این مدت هم چندین اثر نمایشی را در تالار های مختلف به صحنه برده است.

نمایش «یک فیل ناپدید شده است» به کارگردانی ناصر آویژه از روز چهاردهم مرداد ماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان برای تهیه و پیش خرید بلیت نمایش می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.