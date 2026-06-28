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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

آتش‌سوزی انبار دارو بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد مهار شد

آتش‌سوزی انبار دارو بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد مهار شد

خرم‌آباد - رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، گفت: آتش‌سوزی انبار دارو و تجهیزات بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: صبح امروز یکشنبه، پس از اطلاع‌رسانی آتش‌سوزی در بخش انبار دارویی بیمارستان شهدای عشایر نیروهای امدادی و اطفایی از شش ایستگاه عملیاتی در محل آتش‌سوزی حاضر شده و بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در حال حاضر مهار شده است و نیروها در حال لکه‌گیری و سردکردن محل حریق هستند، افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر و نتایج بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، عنوان کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جسمی نرسیده است.

کد مطلب 6873108

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