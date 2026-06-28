به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: صبح امروز یکشنبه، پس از اطلاع‌رسانی آتش‌سوزی در بخش انبار دارویی بیمارستان شهدای عشایر نیروهای امدادی و اطفایی از شش ایستگاه عملیاتی در محل آتش‌سوزی حاضر شده و بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در حال حاضر مهار شده است و نیروها در حال لکه‌گیری و سردکردن محل حریق هستند، افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر و نتایج بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد، عنوان کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جسمی نرسیده است.