به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی در سخنانی، اظهار داشت: صبح امروز یکشنبه، پس از اطلاعرسانی آتشسوزی در بخش انبار دارویی بیمارستان شهدای عشایر نیروهای امدادی و اطفایی از شش ایستگاه عملیاتی در محل آتشسوزی حاضر شده و بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه آتشسوزی در حال حاضر مهار شده است و نیروها در حال لکهگیری و سردکردن محل حریق هستند، افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و جزئیات بیشتر و نتایج بررسیهای کارشناسی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس سازمان آتشنشانی خرمآباد، عنوان کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جسمی نرسیده است.
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