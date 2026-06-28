به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی جعفری‌آذر، با اشاره به اولویت و دغدغه کمیسیون اجتماعی مجلس در پیگیری مطالبات بازنشستگان، اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای با دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس ترتیب دادیم و در این جلسه مطالبات بازنشستگان که مربوط به سایر مزایا، نظیر حق اولاد و حق مسکن و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و موضوعات دیگر مرتبط به بازنشستگان صندوق کشوری مطرح و بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش و پاسخ از سوی معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، درخصوص اقداماتی که انجام شده است، در خصوص مبنا و ملاک صدور احکام سال جاری بازنشستگان یک موضوع تقریبا مورد توافق قرار گرفت و آن هم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس مدل دو سال گذشته است؛ یعنی به‌ نوعی توافق بر این شد سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مانند سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰ انجام بدهد.

جعفری‌آذر با بیان اینکه در خصوص سایر موضوعات همچنان بحث ادامه دارد، اضافه کرد: هم صندوق و هم وزارت کار به نوعی استدلالشان بر این است که آنچه مقرر شده مطابق قانون بوده و حق و حقوقی از بازنشستگان کسر نشده است، اما با توجه به مجموع شرایط موجود نظر کمیسیون اجتماعی مجلس بر این است که باید بتوانیم به لحاظ شرایط تورمی کشور و اوضاع احوال سختی که در آن قرار داریم، تا جایی که مقدور است هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار و دولت در حق این بازنشستگان مساعدت داشته باشند. بنابراین در خصوص متناسب‌سازی اقدام لازم انجام خواهد شد و در خصوص سایر موارد هم پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.