  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

انتقاد تند نماینده تبریز از اختلال دو هفته‌ای بانک‌ها

انتقاد تند نماینده تبریز از اختلال دو هفته‌ای بانک‌ها

تبریز – نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های مسئول، استمرار دو هفته‌ای اختلالات بانکی را غیرقابل‌قبول خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری‌آذر عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به استمرار اختلال در خدمات بانکی اظهار کرد: دو هفته است مردم و فعالان اقتصادی با ناپایداری در ارائه خدمات برخی بانک‌ها مواجه‌اند و این وضعیت برای شهروندان هزینه ایجاد کرده است.

وی گفت: بانک‌ها وعده بازگشت شرایط به حالت عادی را می‌دهند، اما در عمل پرداخت‌های روزمره، نقل و انتقالات مالی و فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم در سردرگمی به‌سر می‌برند.

جعفری‌آذر افزود: امروز بخش عمده امور مالی کشور به شبکه بانکی وابسته است و پذیرفتنی نیست میلیون‌ها نفر برای هفته‌ها با اختلال مواجه باشند، در حالی که گزارش شفافی درباره علت مشکل و زمان رفع کامل آن ارائه نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول گفت: وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی باید با شفافیت کامل به مردم توضیح دهند و برنامه عملیاتی مشخصی برای جلوگیری از تکرار چنین اختلالاتی ارائه کنند.

کد مطلب 6877637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها