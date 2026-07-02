به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریآذر عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به استمرار اختلال در خدمات بانکی اظهار کرد: دو هفته است مردم و فعالان اقتصادی با ناپایداری در ارائه خدمات برخی بانکها مواجهاند و این وضعیت برای شهروندان هزینه ایجاد کرده است.
وی گفت: بانکها وعده بازگشت شرایط به حالت عادی را میدهند، اما در عمل پرداختهای روزمره، نقل و انتقالات مالی و فعالیتهای اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته و مردم در سردرگمی بهسر میبرند.
جعفریآذر افزود: امروز بخش عمده امور مالی کشور به شبکه بانکی وابسته است و پذیرفتنی نیست میلیونها نفر برای هفتهها با اختلال مواجه باشند، در حالی که گزارش شفافی درباره علت مشکل و زمان رفع کامل آن ارائه نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای مسئول گفت: وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی باید با شفافیت کامل به مردم توضیح دهند و برنامه عملیاتی مشخصی برای جلوگیری از تکرار چنین اختلالاتی ارائه کنند.
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