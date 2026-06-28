به گزارش خبرنگار مهر، سعید انبارلویی ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید که در سالن جلسات صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون سه جلسه کمیته تشییع ستاد استان برگزار شده و چهارمین جلسه نیز به‌زودی تشکیل خواهد شد. پس از وقفه‌ای به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، از روز جمعه رؤسای کمیته‌ها با حضور در برنامه‌های زنده صداوسیما، برنامه‌های خود را به صورت رسمی اعلام می‌کنند.

وی افزود: سردار رفیعی‌آتانی به عنوان سخنگوی ستاد تشییع استان، در گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات مربوط به اعزام، اسکان، مسیرهای تردد و نحوه حضور مردم قزوین در مراسم را تشریح خواهد کرد تا این اطلاعات از طریق رسانه‌ها و زیرنویس شبکه استانی در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین با اشاره به پیش‌بینی ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران بیان کرد: با توجه به حجم بالای زائران، استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در دستور کار قرار گرفته و رایزنی برای اختصاص قطارهای فوق‌العاده به استان در حال انجام است تا در صورت ازدحام جاده‌ها، بخشی از زائران از طریق راه‌آهن به تهران منتقل شوند.

وی ادامه داد: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور زائران استان‌های گیلان، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی، نقش مهمی در خدمات‌رسانی به زائران دارد و بر همین اساس، تیزرهای اطلاع‌رسانی در شبکه‌های استانی این مناطق پخش شده تا آمادگی شهرهای تاکستان، قزوین، محمدیه، آبیک و بویین‌زهرا برای میزبانی از زائران اطلاع‌رسانی شود.

انبارلویی با اشاره به برنامه‌های خدماتی و مردمی گفت: با هماهنگی کمیته موکب‌ها، محل استقرار موکب‌ها به زائران معرفی می‌شود و همچنین پویش‌های مردمی مانند «نذر استقبال»، استقرار تعمیرکاران صلواتی خودرو، توزیع آب و ارائه خدمات رفاهی در مسیر عبور زائران پیش‌بینی شده است.

وی تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف را نیازمند یک عملیات گسترده رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: صداوسیمای مرکز قزوین نیمی از ظرفیت تولید، تصویربرداری و واحد سیار خود را در اختیار ستاد ملی قرار داده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین افزود: برای ثبت همه زوایای این رویداد، علاوه بر فراخوان مستندسازان حرفه‌ای، از ظرفیت «انسان‌رسانه‌ها» نیز استفاده خواهد شد و مردم می‌توانند با تلفن همراه خود تصاویر و روایت‌های مردمی را ثبت و حتی ارتباط زنده تصویری با شبکه استانی برقرار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نمادی از اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور خواهد بود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با استفاده از تمام ظرفیت‌های ارتباطی، رسانه‌ای و لجستیکی، زمینه برگزاری باشکوه این رویداد را فراهم کنند.