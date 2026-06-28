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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

قزوین برای میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر شهید آماده می‌شود

قزوین برای میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر شهید آماده می‌شود

قزوین-مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین از آمادگی استان برای میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ظرفیت ریلی، موکب‌ها و شبکه مردمی رسانه برای پوشش و خدمات‌رسانی به کار گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید انبارلویی ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید که در سالن جلسات صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون سه جلسه کمیته تشییع ستاد استان برگزار شده و چهارمین جلسه نیز به‌زودی تشکیل خواهد شد. پس از وقفه‌ای به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، از روز جمعه رؤسای کمیته‌ها با حضور در برنامه‌های زنده صداوسیما، برنامه‌های خود را به صورت رسمی اعلام می‌کنند.

وی افزود: سردار رفیعی‌آتانی به عنوان سخنگوی ستاد تشییع استان، در گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات مربوط به اعزام، اسکان، مسیرهای تردد و نحوه حضور مردم قزوین در مراسم را تشریح خواهد کرد تا این اطلاعات از طریق رسانه‌ها و زیرنویس شبکه استانی در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین با اشاره به پیش‌بینی ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران بیان کرد: با توجه به حجم بالای زائران، استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در دستور کار قرار گرفته و رایزنی برای اختصاص قطارهای فوق‌العاده به استان در حال انجام است تا در صورت ازدحام جاده‌ها، بخشی از زائران از طریق راه‌آهن به تهران منتقل شوند.

وی ادامه داد: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور زائران استان‌های گیلان، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی، نقش مهمی در خدمات‌رسانی به زائران دارد و بر همین اساس، تیزرهای اطلاع‌رسانی در شبکه‌های استانی این مناطق پخش شده تا آمادگی شهرهای تاکستان، قزوین، محمدیه، آبیک و بویین‌زهرا برای میزبانی از زائران اطلاع‌رسانی شود.

انبارلویی با اشاره به برنامه‌های خدماتی و مردمی گفت: با هماهنگی کمیته موکب‌ها، محل استقرار موکب‌ها به زائران معرفی می‌شود و همچنین پویش‌های مردمی مانند «نذر استقبال»، استقرار تعمیرکاران صلواتی خودرو، توزیع آب و ارائه خدمات رفاهی در مسیر عبور زائران پیش‌بینی شده است.

وی تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف را نیازمند یک عملیات گسترده رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: صداوسیمای مرکز قزوین نیمی از ظرفیت تولید، تصویربرداری و واحد سیار خود را در اختیار ستاد ملی قرار داده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین افزود: برای ثبت همه زوایای این رویداد، علاوه بر فراخوان مستندسازان حرفه‌ای، از ظرفیت «انسان‌رسانه‌ها» نیز استفاده خواهد شد و مردم می‌توانند با تلفن همراه خود تصاویر و روایت‌های مردمی را ثبت و حتی ارتباط زنده تصویری با شبکه استانی برقرار کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نمادی از اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور خواهد بود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با استفاده از تمام ظرفیت‌های ارتباطی، رسانه‌ای و لجستیکی، زمینه برگزاری باشکوه این رویداد را فراهم کنند.

کد مطلب 6873175

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