  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۲

حماسه مردم آبیک در شب صد و بیست و نهم

حماسه مردم آبیک در شب صد و بیست و نهم

قزوین- مردم آبیک برای صد و بیست و نهمین شب متوالی با حضور در سنگر خیابان انسجام و اتحاد خود را به رخ دشمنان کشیدند.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6882957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها