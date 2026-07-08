https://mehrnews.com/x3cwJx ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۲ کد مطلب 6882957 استانها قزوین استانها قزوین ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۲ حماسه مردم آبیک در شب صد و بیست و نهم قزوین- مردم آبیک برای صد و بیست و نهمین شب متوالی با حضور در سنگر خیابان انسجام و اتحاد خود را به رخ دشمنان کشیدند. دریافت 4 MB کد مطلب 6882957 کپی شد مطالب مرتبط آبیک در یکصد و بیستوششمین شب؛ حضور مردم در امتداد شبهای همدلی تردد کامیونها در مسیر قزوین-کرج به سمت تهران ممنوع شد محدودیت تردد ناوگان مسافربری در آزادراه غدیر لغو شد آبیک در یکصد و بیستویکمین شب؛ استمرار حضور مردم در اجتماع شبانه قزوین برای میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر شهید آماده میشود آبیک در شب ۱۱۸؛ اجتماع عاشورایی مردم برچسبها تجمع مردمی آبیک جنگ رمضان
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