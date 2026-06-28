به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان؛ به مناسبت ایام محرم درباره مرزهای رحمت الهی، با استناد به آیات قرآن کریم، به بررسی عمیق مفاهیم توبه، رحمت الهی و تفاوت میان گناهان کبیره و صغیره پرداختند. ایشان در ادامه سخنان خود، با رویکردی روایی، به بازگویی حوادث جانسوز کربلا و مکالمه حضرت موسی (ع) با خداوند درباره مقام امام حسین (ع) پرداختند.

وی با تحلیل آیه شریفه «قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»، بر وسعت بی‌کران بخشش پروردگار تاکید ورزیده و اظهار کرد: که خداوند با خطاب قرار دادن گناهکاران به عنوان «عبادی» (بندگان من)، نشان داد که حتی کسانی که بر خود اسراف کرده‌اند و در گناه غرق شده‌اند، همچنان تحت عنایت الهی هستند.

این استاد اخلاق تصریح کرد: ناامیدی از رحمت خدا، خود یکی از بزرگ‌ترین لغزش‌های انسانی است و نباید اجازه داد سیاهی گناه، نور امید به بخشش را در قلب مؤمن خاموش کند.

انصاریان ادامه داد: درب رحمت الهی برای همه باز است، اما این رحمت نیازمند یک حرکت دوطرفه است؛ یعنی توبه واقعی و تلاش برای اصلاح مسیر زندگی.

حجت‌الاسلام انصاریان در ادامه، با تبیین آیه «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ»، به بررسی نظام پاداش و جزا در قرآن پرداخته و ابراز کرد: خداوند در این آیه، مسیری را برای پاکسازی روح انسان ترسیم کرده است؛ به این صورت که اگر انسان بتواند از مرز «گناهان کبیره» عبور نکند، خداوند گناهان کوچک‌تر (صغیره) او را خواهد بخشید.

وی در ادامه، با تعریف دقیق گناه کبیره بر اساس «وعده عذاب الهی»، خاطرنشان کرد: هر گناهی که خداوند در قرآن برای آن عذاب مشخص کرده باشد، از نظر شرعی کبیره محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان با نام بردن از ۲۵ مورد از این گناهان، اظهار کرد: رباخواری، شرک، آزار والدین و زنا، از جمله گناهانی است که ارتکاب به این موارد، امنیت معنوی انسان را در دنیا و آخرت به خطر می‌اندازد. پرهیز از این گناهان، تنها راه دستیابی به امنیت از عذاب الهی در قیامت است.

این استاد اخلاق با اشاره به روایت فجایع کربلا و مکالمه حضرت موسی (ع) با پروردگار در بخش پایانی سخنرانی، خود درباره رحمت پروردگار گفت: خداوند متعال اعلام داشت که تمامی گناهکاران را مورد بخشش قرار می‌دهد، اما یک استثنای بزرگ وجود دارد که قاتلان امام حسین (ع) را نمی‌بخشد.