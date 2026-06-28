قوانین کنترلی در حوزه مسکن در اصفهان اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام منوچهر مهرویپور ظهر یکشنبه در نطق خود در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با تسلیت ایام ماه محرم و اشاره به آغاز فصل جابهجایی مستأجران، اظهار کرد: همزمان با شروع تابستان، بازار اجاره مسکن هر ساله با افزایش نرخها مواجه میشود، اما امسال بهدلیل شرایط اقتصادی و رشد تورم، میزان افزایش رهن و اجاره از حد معمول فراتر رفته و برای بسیاری از خانوادهها به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
وی افزود: هرچند مالکان نیز مطالبات و حقوق قانونی خود را دارند، اما واقعیت این است که جامعه در شرایط دشوار اقتصادی بهسر میبرد و بخشی از خانوارها توانایی لازم برای تحمل هزینههای جدید مسکن را ندارند. در چنین وضعیتی، افزایش شدید اجارهبها فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانوارها تصریح کرد: در ماههای اخیر برخی بنگاههای اقتصادی با کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان مواجه بودهاند و همین مسئله باعث شده بخشی از مستأجران با کاهش درآمد یا بیکاری روبهرو شوند؛ بنابراین بازار اجاره در سال جاری برای این قشر به مراتب دشوارتر از گذشته شده است.
مهرویپور با تأکید بر ضرورت مداخله مؤثر در ساماندهی بازار اجاره گفت: در حوزه قانونگذاری ابزارهای مناسبی برای کنترل التهاب بازار مسکن پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به قانون مالیات بر خانههای خالی و نیز مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و زمینهای دارای کاربری مسکونی اشاره کرد. به گفته وی، اگر این قوانین بهصورت کامل و مؤثر اجرا شوند، میتوانند از سوداگری در بازار مسکن بکاهند و زمینه تعدیل نرخ اجاره را فراهم کنند.
وی ادامه داد: در کنار این ظرفیتهای قانونی، وزارت راه و شهرسازی نیز پیشنهادهایی برای حمایت از مستأجران و تسهیل تمدید قراردادها ارائه کرده که از جمله آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبهاست. این بسته حمایتی در صورت تصویب و اجرا میتواند بخشی از اضطراب مستأجران را کاهش دهد و به ثبات نسبی در بازار کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از مالکان به انصاف، همدلی و همراهی با مستأجران خاطرنشان کرد: در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تقویت روحیه مواسات اجتماعی نیاز داریم. خانوادههای زیادی بهویژه خانوارهای پرجمعیت، برای تأمین سرپناه با مشکلات جدی مواجهاند و لازم است در مواجهه با این شرایط، نگاه انسانی و حمایتی در جامعه تقویت شود.
مهرویپور همچنین با اشاره به موضوع مسکن استیجاری اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت موظف بوده بخشی از واحدهای مسکونی تولیدشده را به بخش اجارهای اختصاص دهد، اما این موضوع با عقبماندگی همراه بوده است. به باور وی، تسریع در اجرای طرحهای مسکن ملی و توسعه مسکن استیجاری میتواند بخشی از شکاف موجود در بازار عرضه و تقاضا را جبران کرده و از التهاب موجود بکاهد.
وی با تأکید بر نقش نهادهای حمایتی و مدیریت شهری افزود: خیران نیز میتوانند با ورود به حوزه تأمین مسکن اجارهای برای خانوادههای نیازمند، نقش مهمی در کاهش فشارهای اجتماعی ایفا کنند. همچنین شهرداریها نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود میتوانند بسترهای لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر را فراهم سازند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید در هفته آینده، ابراز امیدواری کرد این مراسم در شهرهای مختلف کشور با شکوه برگزار شود و جلوهای تازه از وحدت، انسجام و همبستگی ملی را به نمایش بگذارد.
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