مرحله اول طرح جامع شهر اصفهان به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: مرحله اول طرح جامع شهر اصفهان روز گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید و به‌زودی به استان ابلاغ می‌شود.

به گفته وی، پس از ابلاغ، مرحله دوم آغاز خواهد شد و هدف این است که کل طرح تا پایان امسال به نتیجه برسد تا فرآیند تهیه طرح تفصیلی جدید اصفهان شروع شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: آخرین طرح جامع اصفهان مربوط به سال ۱۳۶۷ بود و تقریباً چهل سال ورود جدی به آن نشده بود.

بنائیان با اشاره به اینکه طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده بود، افزود: ما از سال ۱۳۹۷ استارت تهیه طرح جامع جدید را زدیم و با ابلاغ شیوه نوین تهیه طرح‌ها در سال ۱۴۰۰، قرارداد آن منعقد شد. این مهم‌ترین طرح در دست تهیه استان است که تأثیر بسزایی در توسعه شهر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم شیوه نوین، مشارکتی بودن آن است، خاطرنشان کرد: برخلاف گذشته که طرح‌ها در جمع محدودی از دستگاه‌های دولتی بررسی می‌شد، اکنون تعداد اعضای شرکت‌کننده بسیار بیشتر شده، سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند و در مراحل مختلف از مردم نظرخواهی می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه جلسات عمومی نیز برگزار شده و در مرحله دوم نیز همین روند ادامه خواهد یافت، افزود: وزیر راه در جلسه دیروز بر تسریع مرحله دوم تأکید کرده و قول گرفته شده که طرح تا پایان امسال به تصویب شورای عالی برسد.

۵۵ طرح تفصیلی ابلاغ شده و ۳۰ طرح در دست تهیه است

بنائیان با بیان اینکه استان ۱۱۶ شهر دارد که ۹۸ شهر مشمول تهیه طرح جامع هستند، ادامه داد: مابقی شهرهای تازه‌تبدیل‌شده از روستا طرح هادی دارند که متولی آن استانداری یا دفتر فنی است. از این تعداد، ۹۷ شهر طرح جامع مصوب دارند و استان اصفهان یکی از استان‌هایی است که بیشتر شهرهایش دارای طرح جامع مصوب است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل قدیمی بودن طرح‌ها و مشکلات نقشه پایه، برنامه‌ریزی برای تهیه طرح‌های تفصیلی همه شهرها انجام شده است، گفت: در چند سال اخیر ۵۵ طرح تفصیلی ابلاغ شده، ۳۰ طرح تفصیلی در دست تهیه است و حدود ۱۵ شهر نیز در مرحله برنامه‌ریزی برای تهیه طرح تفصیلی قرار دارند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: افق طرح‌های جامعی که طرح تفصیلی برایشان تهیه شده، با توجه به دقت بالا، پنج سال تمدید شده است. سایر شهرها نیز به محض اتمام افق طرح، در دستور کار قرار می‌گیرند تا هیچ شهری فاقد طرح نباشد.

قرارداد طرح جامع کاشان منعقد شد

بنائیان به انعقاد قرارداد طرح جامع شهر کاشان با شیوه نوین اشاره کردو گفت: جلسه معرفی طرح نیز در این شهر برگزار شده و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن به تصویب برسد.

وی اضافه کرد: طرح جامع شاهین‌شهر نیز به دلیل ویژگی‌های خاص این شهر مانند سرریز جمعیت اصفهان و اجرای بخش عمده نهضت ملی مسکن، الحاقات انجام‌شده و در دست الحاق، اهمیت ویژه‌ای دارد و قرارداد آن تا پایان شهریور ماه منعقد خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه کمیسیون ماده پنج به صورت منظم هر یکشنبه برگزار و کارگروه زیربنایی نیز ماهی یک‌بار تشکیل می‌شود، اظهار کرد: درخواست‌های خارج از محدوده شهرها نیز توسط این کارگروه بررسی می‌شود.

بنائیان افزود: همکاری نزدیکی با حوزه املاک و مسکن برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن انجام شده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی، اجازه داده نشده این فرآیند با وقفه روبه‌رو شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات تأمین زمین در تمام شهرهای استان صورت گرفته است، در پاسخ به پرسش‌ خبرنگاران درباره کمبود زمین در برخی شهرها از جمله خمینی‌شهر و نجف‌آباد نیز گفت: در نجف‌آباد طرح جدیدی در غرب یزدان‌شهر در حال پیگیری است و به‌زودی ابلاغ می‌شود اما در تعدادی از شهرها زمین دولتی کافی وجود ندارد و باید راه‌حل‌های دیگری اندیشیده شود.