به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی ظهر یکشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان از فرهنگسرای ولایت، ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: صرفهجویی در هزینهها و مدیریت بهینه منابع، از جمله سیاستهای اجتنابناپذیر مدیریت شهری است و باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای نوین برای مدیریت بهتر هزینهها افزود: شهرداری موظف است با بهرهگیری از فناوریهای جدید و همچنین برونسپاری بخشی از فعالیتها، هزینههای جاری را کنترل کرده و در عین حال، ملاحظات مالی مجموعه را در نظر داشته باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگسرای ولایت گفت: این مجموعه با صرف هزینههای قابل توجه احداث شده و اکنون باید به عنوان یک سرمایه ارزشمند شهری به شکل مطلوب و موثر مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: واگذاری نگهداری و اداره فضاهای فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، از جمله فرهنگسرای ولایت، به تشکلهای حرفهای و متخصص میتواند زمینه افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.
رضایی همچنین به وضعیت نیروی انسانی در حوزه خدمات شهرداری اشاره کرد و افزود: در کمیسیون حقوقی شورا تاکید شده کارکنانی که از بخش خدمات به حوزه اداری منتقل شدند، باید به محل خدمت قبلی خود بازگردند و بر اساس مصوبه شورا نیروها موظف به فعالیت در محل خدمت خود هستند و این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از نحوه توزیع نیروهای خدماتی تصریح کرد: بهکارگیری تنها چهار نیروی خدماتی برای اداره ۱۰ فرهنگسرا قابل قبول نیست و تامین نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز باید در اولویت قرار گیرد.
رضایی در ادامه بر ضرورت تکمیل و تجهیز زیرساختهای فرهنگسرای ولایت تاکید کرد و گفت: تجهیز سالن سینما و تئاتر، تکمیل تاسیسات سالن جانبی و همچنین صیانت و نگهداری مناسب از اموال شهرداری باید با نگاه ویژه دنبال شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ و ارتقای خدمات فرهنگی، کاهش هزینههای جاری نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
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