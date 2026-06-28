محمدرضا روحانی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حوزه کاهش تقاضا، در سال ۱۴۰۴ «نهضت پیشگیری» را در استان آغاز کردیم و یکی از نیازهای اصلی، ایجاد زیرساخت آموزشی و کادر متخصص بود که در این راستا اقدام شد.

وی با بیان اینکه در همین زمینه، با دعوت از افراد متخصص و استفاده از اساتید مجرب، ۵۰ نفر کادر تخصصی پیشگیری از اعتیاد در استان آموزش دیدند، گفت: این افراد امروز در سراسر استان آماده اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیری هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به مرکز ماده ۱۶، بیان کرد: مرکز ماده ۱۶ یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم استان است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و اقدامات اولیه برای تأمین مکان انجام شده است، افزود: مکانی برای این طرح تعیین و اقدامات اولیه نیز انجام شده است و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم در نیمه دوم امسال این مکان را راه‌اندازی کنیم.

روحانی‌فرد با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی، نبود آگاهی کافی در خانواده‌ها است، افزود: حدود ۵۳ درصد خانواده‌ها آموزش لازم در حوزه مواد مخدر را ندارند و این موضوع باعث می‌شود دیر متوجه آسیب شوند.

وی با بیان اینکه مواد مخدر امروز برخلاف گذشته، بدون بو و به‌راحتی در دسترس است و همین موضوع خطر را افزایش داده است، گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی برای روحانیون و مبلغان برگزار شده، برنامه‌های آگاه‌سازی در مساجد و خانواده‌ها اجرا شده و آموزش‌های پیشگیری در سطح استان گسترش یافته است.