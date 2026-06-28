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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

مرکز ماده ۱۶ خراسان جنوبی تا نیمه دوم ۱۴۰۵ راه‌اندازی می‌شود

مرکز ماده ۱۶ خراسان جنوبی تا نیمه دوم ۱۴۰۵ راه‌اندازی می‌شود

بیرجند- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: مکانی برای مرکز ماده ۱۶ تعیین و اقدامات اولیه نیز انجام شده است تا بتوانیم در نیمه دوم امسال این مکان را راه‌اندازی کنیم.

محمدرضا روحانی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در حوزه کاهش تقاضا، در سال ۱۴۰۴ «نهضت پیشگیری» را در استان آغاز کردیم و یکی از نیازهای اصلی، ایجاد زیرساخت آموزشی و کادر متخصص بود که در این راستا اقدام شد.

وی با بیان اینکه در همین زمینه، با دعوت از افراد متخصص و استفاده از اساتید مجرب، ۵۰ نفر کادر تخصصی پیشگیری از اعتیاد در استان آموزش دیدند، گفت: این افراد امروز در سراسر استان آماده اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیری هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به مرکز ماده ۱۶، بیان کرد: مرکز ماده ۱۶ یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم استان است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و اقدامات اولیه برای تأمین مکان انجام شده است، افزود: مکانی برای این طرح تعیین و اقدامات اولیه نیز انجام شده است و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم در نیمه دوم امسال این مکان را راه‌اندازی کنیم.

روحانی‌فرد با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی، نبود آگاهی کافی در خانواده‌ها است، افزود: حدود ۵۳ درصد خانواده‌ها آموزش لازم در حوزه مواد مخدر را ندارند و این موضوع باعث می‌شود دیر متوجه آسیب شوند.

وی با بیان اینکه مواد مخدر امروز برخلاف گذشته، بدون بو و به‌راحتی در دسترس است و همین موضوع خطر را افزایش داده است، گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی برای روحانیون و مبلغان برگزار شده، برنامه‌های آگاه‌سازی در مساجد و خانواده‌ها اجرا شده و آموزش‌های پیشگیری در سطح استان گسترش یافته است.

کد مطلب 6873201

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