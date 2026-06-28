سرهنگ محمدحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری و مقابله، بیان کرد: اقدامات پلیس در دو قالب «مقابلهای» و «بازدارنده و کاهش تقاضا» در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حوزه مقابلهای که پیشانی کار فرماندهی انتظامی استان است، اقدامات بسیار خوبی در سهماهه امسال و سال گذشته انجام شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد و فرماندهی انتظامی استان در کشور رتبه برتر را کسب کرد.
سرهنگ اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ و طی سه ماه گذشته نیز حدود ۶ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، افزود: همچنین دو هزار و ۳۸۳ نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه از این تعداد، ۵۲۵ نفر خردهفروش و توزیعکننده، و ۴۰۹ نفر معتاد متجاهر بودهاند، افزود: همچنین ۳۱۶ دستگاه خودرو که عمدتاً دارای جاساز مواد مخدر بوده، توقیف شده است.
سرهنگ اکبری ادامه داد: اقدامات جهادگونه پلیس در این حوزه بدون هزینه نبوده و تاکنون ۸۷ شهید در مسیر مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام شده است.
وی بیان کرد: در دیماه سال گذشته نیز یکی از همکاران ما، سرهنگ صانعیپور جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردوس، در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.
سرهنگ اکبری بیان کرد: همچنین اقدامات آموزشی، اطلاعرسانی، آگاهسازی، حمایتی و مشاورهای در مدارس و اقشار مختلف جامعه توسط همکاران ما در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون جمعآوری معتادان متجاهر و مقابله با پاتوقهای خرید و فروش مواد مخدر، بیان کرد: طرحهای مختلفی اعم از طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرح پاکسازی مناطق آلوده، طرح کنترل محورهای مواصلاتی، طرح تشدید برخورد با خردهفروشان، طرح مدارس، طرح آرامش در شهر در طول سال اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی استان، نبود مرکز ماده ۱۶ است، گفت: چرخهای شامل شناسایی، دستگیری، ارجاع به کمپ و بازگشت مجدد افراد وجود دارد که به دلیل کمبود ظرفیت، این چرخه کامل مدیریت نمیشود.
سرهنگ اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۵ نفر معتاد متجاهر در استان جمعآوری شدند، افزود: اگر مرکز ماده ۱۶ در استان راهاندازی شود، بخش عمدهای از مشکلات مربوط به معتادان متجاهر برطرف خواهد شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: بسیاری از این افراد در سرقتهای خرد و تکدیگری نیز نقش دارند و حضورشان در معابر، چهره شهر را مخدوش میکند.
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