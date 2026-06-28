قهرمانی: خودروی ایمن و باکیفیت نیاز واقعی مردم هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی ظهر یکشنبه در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سطح هرمزگان، با قدردانی از نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و فرماندهان نظامی کشور، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل تلاش و ایستادگی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، پدافند هوایی، مرزبانی و مجموعه‌های امنیتی است.

وی همچنین از عملکرد استاندار هرمزگان در دوران جنگ اخیر تقدیر کرد و گفت: مدیریت استان در شرایط بحرانی، همراهی با نیروهای مسلح و حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی استان، از جمله اقدامات مؤثر صورت‌گرفته در این دوره بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش مجموعه‌های اجرایی و نظارتی در مدیریت شرایط جنگ افزود: در ایام بحران، تلاش شد از ایجاد اختلال در بازار و تأمین کالاهای اساسی جلوگیری شود و این اقدامات نتیجه هماهنگی و حکمرانی مطلوب میان دستگاه‌های مختلف بود.

قهرمانی با اشاره به همکاری میان دستگاه قضایی، دولت، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان تصریح کرد: یکی از نتایج این هم‌افزایی، رفع بخشی از تعارض‌ها و دوگانگی‌های میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی بوده که سال‌ها موجب دشواری و نارضایتی مردم شده بود.

وی اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را یکی از ثمرات این رویکرد دانست و اظهار کرد: این اقدام دارای پشتوانه قانونی است و با استفاده از اختیارات دولت و استانداران و همچنین با توجه به وجود نمونه‌های مشابه در سایر استان‌ها، امکان اجرایی‌شدن آن فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: حقوق مرزنشینان و مردمی که در خط مقدم حفاظت از تنگه هرمز و مرزهای جنوبی کشور قرار دارند، ایجاب می‌کند که از برخی ظرفیت‌ها و تسهیلات برخوردار شوند.

قهرمانی با تأکید بر اینکه این طرح نباید اقدامی لوکس یا اشرافی تلقی شود، گفت: در استان هرمزگان و مناطق جنوبی کشور، برخورداری از خودروی سالم، ایمن و کم‌مصرف، یک نیاز واقعی برای مردم است و نمی‌توان آن را صرفاً یک مطالبه رفاهی دانست.

وی ادامه داد: استان هرمزگان در حوزه حمل‌ونقل عمومی با مشکلات جدی مواجه است و کمبود تاکسی، اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل، بخشی از مشکلات روزمره مردم را تشکیل می‌دهد؛ از این رو استفاده از خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت می‌تواند بخشی از این چالش‌ها را کاهش دهد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین به موضوع مصرف سوخت و ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اجرای چنین طرح‌هایی، کمک به کاهش مصرف سوخت و استفاده از خودروهای بهینه‌تر است که می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی نیز مؤثر باشد.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر رفع بخشی از نیازهای مردم، می‌تواند موجب افزایش جذابیت استان، رونق مناطق آزاد و حتی تقویت مهاجرت معکوس و سرمایه‌گذاری در هرمزگان شود.

قهرمانی با اشاره به برخی دغدغه‌ها درباره نحوه اجرای طرح اظهار کرد: نگاه مدیریت استان بر این است که اجرای این طرح با احترام به مردم، رعایت عدالت و در نظر گرفتن منافع عمومی انجام شود تا همه متقاضیان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح سرآغاز اقدامات گسترده‌تر برای بهبود شرایط اقتصادی، رفاهی و حمل‌ونقلی مردم استان باشد.