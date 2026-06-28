شمس: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، مطالبه دیرینه مردم هرمزگان بود

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس ظهر یکشنبه در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان، اظهار کرد: امروز یکی از مطالبات دیرینه مردم استان هرمزگان و به‌ویژه ساکنان جزایر کیش و قشم وارد مرحله اجرا شده و این موضوع موجب خرسندی مردم شده است.

وی با اشاره به ازسرگیری فعالیت عادی فرودگاه بین‌المللی کیش افزود: بازگشت پروازها به شرایط عادی، نویدبخش رونق دوباره گردشگری، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در جزیره است.

امام جمعه اهل سنت کیش با قدردانی از مسئولان و مدیرانی که در بازگشایی مسیرهای پروازی و اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد نقش داشتند، تصریح کرد: مردم آثار این اقدامات را در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جزیره مشاهده خواهند کرد.

شمس با بیان اینکه موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد سال‌ها از مطالبات مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است، گفت: اگرچه کیش از نظر جغرافیایی از سرزمین اصلی جداست، اما ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای با استان هرمزگان دارد و تسهیل این ارتباطات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: این مطالبه طی سال‌های گذشته بارها در نشست‌های مختلف و خطبه‌های نماز جمعه مطرح شده بود و اکنون با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی به مرحله اجرا رسیده است.

امام جمعه اهل سنت کیش اجرای این طرح را گامی در جهت افزایش رضایتمندی عمومی، تسهیل امور شهروندان و تقویت ارتباط میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی دانست و ابراز امیدواری کرد روند پاسخگویی به مطالبات مردم در سایر حوزه‌ها نیز ادامه یابد.