آمادگی سازمان ورزش شهرداری تهران برای میزبانی زائران تشییع امام شهید 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اوجاقی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای همراهی با برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید، اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران همزمان با برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیتهای خود را برای خدمترسانی به زائران و عزاداران بسیج کرده و مجموعههای ورزشی تحت مدیریت این سازمان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور در مراسم وداع و تشییع، هماهنگیهای لازم برای آمادهسازی مجموعههای ورزشی، تجهیز فضاها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران انجام شده تا خدمات مطلوبی در حوزه اسکان موقت، پذیرایی و رفاه زائران ارائه شود.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه مجموعههای ورزشی در این ایام بخشی از زنجیره خدمترسانی به زائران خواهند بود، تصریح کرد: تلاش کردهایم همه ظرفیتهای موجود را برای میزبانی شایسته از هموطنانی که برای حضور در این مراسم معنوی به تهران سفر میکنند، به کار بگیریم و بر همین اساس پیشبینی شده است که مجموعههای ورزشی شهرداری تهران امکان پذیرش و اسکان حدود ۲۵ هزار نفر از زائران را داشته باشند.
اوجاقی ادامه داد: تمامی مجموعهها از نظر امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و الزامات ایمنی مورد بررسی قرار گرفتهاند و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و خدماتی نیز انجام شده است تا فرآیند خدمترسانی در طول برگزاری مراسم طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیر ماه، بدون وقفه و با بهترین کیفیت انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران این مراسم را افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری دانست، گفت: کارکنان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران با تمام توان در کنار سایر دستگاههای مسئول حضور خواهند داشت تا فضایی مناسب برای اسکان و رفاه زائران فراهم شود و مردم با آرامش بیشتری در این آیین باشکوه حضور پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مجموعههای ورزشی در روزهای برگزاری مراسم در حالت آمادهباش کامل خواهند بود و تا پایان مراسم، خدمات پیشبینیشده به زائران و شرکتکنندگان با حداکثر ظرفیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما