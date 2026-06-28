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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

حسین اوجاقی:

آمادگی سازمان ورزش شهرداری تهران برای میزبانی زائران تشییع امام شهید 

آمادگی سازمان ورزش شهرداری تهران برای میزبانی زائران تشییع امام شهید 

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از آمادگی کامل این سازمان برای مشارکت در برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اوجاقی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای همراهی با برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید، اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران همزمان با برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران بسیج کرده و مجموعه‌های ورزشی تحت مدیریت این سازمان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از نقاط مختلف کشور در مراسم وداع و تشییع، هماهنگی‌های لازم برای آماده‌سازی مجموعه‌های ورزشی، تجهیز فضاها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران انجام شده تا خدمات مطلوبی در حوزه اسکان موقت، پذیرایی و رفاه زائران ارائه شود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه مجموعه‌های ورزشی در این ایام بخشی از زنجیره خدمت‌رسانی به زائران خواهند بود، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم همه ظرفیت‌های موجود را برای میزبانی شایسته از هموطنانی که برای حضور در این مراسم معنوی به تهران سفر می‌کنند، به کار بگیریم و بر همین اساس پیش‌بینی شده است که مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران امکان پذیرش و اسکان حدود ۲۵ هزار نفر از زائران را داشته باشند.

آمادگی سازمان ورزش شهرداری تهران برای میزبانی زائران تشییع امام شهید 

اوجاقی ادامه داد: تمامی مجموعه‌ها از نظر امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و الزامات ایمنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی نیز انجام شده است تا فرآیند خدمت‌رسانی در طول برگزاری مراسم طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیر ماه، بدون وقفه و با بهترین کیفیت انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران این مراسم را افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری دانست، گفت: کارکنان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور خواهند داشت تا فضایی مناسب برای اسکان و رفاه زائران فراهم شود و مردم با آرامش بیشتری در این آیین باشکوه حضور پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مجموعه‌های ورزشی در روزهای برگزاری مراسم در حالت آماده‌باش کامل خواهند بود و تا پایان مراسم، خدمات پیش‌بینی‌شده به زائران و شرکت‌کنندگان با حداکثر ظرفیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6873217

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