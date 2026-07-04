آمادگی ۲۳ مجموعه ورزشی قم برای اسکان زائر مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری و ستادهای مرتبط در استان قم به منظور تسهیل در اسکان زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به این شهر سفر میکنند، ۲۳ مجموعه ورزشی را در نقاط مختلف شهر قم برای اقامت موقت آماده کردهاند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این مجموعههای ورزشی با ظرفیت مجموع ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت کفخواب تجهیز شده و در اختیار زائران قرار میگیرند.
در همین راستا، خانههای تخصصی رشتههای مختلف ورزشی در مناطق گوناگون شهر، از جمله بلوار محتشم و منطقه نیروگاه، به این امر اختصاص یافته است.
این مراکز شامل سالنهای تخصصی رشتههای تکواندو، جودو، کاراته، بوکس، ووشو، کشتی، کبدی و ژیمناستیک است که با تغییر کاربری موقت، آماده میزبانی از زائران شدهاند.
علاوه بر خانههای تخصصی ورزش، سالنهای سرپوشیده دیگری نیز در نقاط مختلف شهر قم جهت این امر در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به ورزشگاه شهدای نیروگاه و سالنهای شهید طاهریان، پیامبر اعظم (ص)، ثامن، ۱۵ خرداد، علمالهدی، منتظرالمهدی (یزدانشهر)، صادقیه، شهید رضائیان، نرجس، شهید محمدی، حضرت ابوالفضل (ع)، سوده، پینگپنگ، یاس و ظهور اشاره کرد.
تمامی این اماکن با در نظر گرفتن امکانات لازم برای استراحت، به صورت کفخواب تجهیز گردیدهاند و اقلام ضروری همچون پتو و بالش برای تأمین رفاه زائران در این مجموعهها فراهم شده است تا مشکلی برای اقامت شرکتکنندگان در مراسم وداع ایجاد نشود.
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