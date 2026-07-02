مشارکت ۱۴۰۰ نیروی سازمان ورزش برای میزبانی از زائران امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، همزمان با فرارسیدن آیین بدرقه و تشییع امام شهید در پایتخت، سازمان ورزش شهرداری تهران با بسیج کامل نیروی انسانی و زیرساختهای خود، بزرگترین عملیات خدمترسانی را در مجموعههای ورزشی این سازمان رقم زده است.
همافزایی بیندستگاهی و پوشش ۲۴ ساعته
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در جلسه هماهنگی ستاد اسکان و پذیرایی از زائران، با اعلام حضور بیش از ۱۴۰۰ نفر از نیروهای انسانی شاغل در مجموعههای ورزشی، اظهار داشت: «بزرگترین تعامل بیندستگاهی در مجموعه شهرداری تهران رقم خورده است. تقسیمبندی دقیقی انجام شده تا تمامی اقدامات در جهت رفاه زائران عزیز باشد و موضوعات ایمنی و شرایط اقامتی مطلوب برای آنان فراهم شود.»
وی با اشاره به بهکارگیری ۱۰۰ درصد امکانات زیرساختی و نیروی انسانی از سطح نگهبانان و خدمات تا معاونان و مدیران، تأکید کرد که سازمان ورزش در کنار سایر دستگاهها، با همافزایی بالا کار را پیش میبرد و از تمامی معاونتهایی که وظایف محوله را به نحو احسن انجام میدهند، قدردانی کرد.
پردیس فرهنگی و مشارکت خودجوش مردمی
مدیرعامل سازمان ورزش در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی "پردیس فرهنگی" در حیاط این سازمان اشاره و از مشارکت بینظیر گروههای مردمی قدردانی کرد.
وی افزود: «به محض اطلاع از راهاندازی پردیس فرهنگی، گروههای مردمی بدون هیچ فراخوان رسمی پای کار آمدند و برای اجرای برنامههای فرهنگی و حتی توزیع غذای گرم میان زائران اعلام آمادگی کردند. این همدلی و مشارکت خودجوش، ستودنی است.»
اقدام جهادی دانشجویان تبریزی
اوجاقی در ادامه با اشاره به مشارکت خودجوش گروههای دانشجویی در این اقدامات، گفت: «با خبر شدیم گروهی از دانشجویان تبریزی در زائرشهری که بنا کردهایم، داوطلب شدهاند که کار پخت و پز غذا را انجام دهند؛ حتی خودشان مواد اولیه غذایی را تأمین میکنند. این کار بسیار ارزشمند و مصداق بارز روحیه جهادی و انقلابی نسل جوان است.»
رکوردشکنی در همدلی مردمی
مدیرعامل سازمان ورزش در بخش دیگری از اظهارات خود، مشارکت بینظیر مردمی در این برنامه را ستودنی خواند و تأکید کرد: «این بزرگترین مراسم در نوع خود در دنیاست و در تاریخ به یادگار خواهد ماند. همدلی و حضور گسترده مردم، نشان از عمق ارادت آنان به امام شهید دارد.»
آمادهسازی ۷۸ مجموعه ورزشی
وی همچنین از شیفتبندی نیروها برای پوشش ۲۴ ساعته خدمات در بیش از ۷۸ مجموعه ورزشی شهرداری تهران خبر داد که برای اسکان موقت زائران آمادهسازی شدهاند.
اوجاقی افزود: «امکانات سرمایشی نیز به مجموعهها افزوده شده تا پاسخگوی نیازهای اسکانی زائران در روزهای گرم تابستان باشیم. ما در حال انجام یک کار جهادی هستیم و ۱۴۰۰ نفر از پرسنل سازمان ورزش در تمامی مجموعهها آماده خدمترسانی به زائران امام شهید هستند. تا کنون هم، مجموعه هایی ویژه بانوان، مجموعه هایی ویژه آقایان، مجموعه های خانوادگی و نیز مجموعه هایی ویژه پلیس راهور و هلال احمر پیش بینی شده است.
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