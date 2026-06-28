کاهش تولید کاراچاگاناک پس از حمله به تأسیسات گازی اورنبورگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارلان آکنژنوف اعلام کرد قزاقستان پس از حمله پهپادی اوکراین به مجتمع فرآوری گاز اورنبورگ در روسیه، تولید گاز در میدان کاراچاگاناک را کاهش داده است.
گاز طبیعی خام تولیدشده در میدان کاراچاگاناک بهطور معمول از طریق مرز به مجتمع فرآوری اورنبورگ منتقل میشود. این در حالی است که اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرده بود این مجتمع را که در حدود هزار و ۷۰۰ کیلومتری شرق خاک خود قرار دارد، هدف حمله قرار داده است.
آکنژنوف با اشاره به تأثیر مستقیم این رخداد بر تولید میدان کاراچاگاناک گفت که مصرف گاز در این میدان کاهش یافته، اما عرضه گاز به سراسر قزاقستان متوقف نشده است.
وی همچنین افزود تولید نفت و میعانات گازی در میدان کاراچاگاناک حدود یکچهارم افت کرده و از ۳۴ هزار تن به ۲۵ هزار تن در روز، معادل حدود ۱۹۶ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسیده است.
به گفته مقامهای قزاقستان، تولید نفت و گاز در میدان کاراچاگاناک بهطور نزدیک به یکدیگر وابسته است و کاهش تولید گاز، توان تولید نفت را نیز محدود میکند.
این میدان در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۶۳ هزار بشکه نفت تولید میکرد. نفت تولیدی این میدان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر از پایانهای در دریای سیاه روسیه صادر میشود و بخشی از آن نیز از طریق خط لوله دروژبا به آلمان ارسال میشود.
گاز تولیدی کاراچاگاناک بر اساس قرارداد بلندمدت میان شرکت کاراچاگاناک پترولیوم اوپرتینگ و شرکت کازروسگس روسیه به اورنبورگ تحویل داده میشود. این قرارداد تا سال ۲۰۳۸ اعتبار دارد.
سهامداران این میدان شامل شورون، شل، انی ایتالیا، لوکاویل روسیه و شرکت دولتی کازمونایگس قزاقستان هستند.
آکنژنوف همچنین اعلام کرد روسیه تاکنون بهطور رسمی درخواستی برای تأمین سوخت از قزاقستان ارائه نکرده است. این در حالی است که چهار منبع صنعتی به رویترز گفتهاند مسکو در حال مذاکره با آستانه برای واردات حدود ۵۰ هزار تن بنزین اکتان ۹۲ بهمنظور جبران کمبود ناشی از قطعی برق پالایشگاهها و تعمیرات پیشبینینشده است.
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