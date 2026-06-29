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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

شاخص «کمترین قطعی برق صنایع» در قزوین تدوین می‌شود

شاخص «کمترین قطعی برق صنایع» در قزوین تدوین می‌شود

قزوی- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین از تدوین شاخص «کمترین میزان قطعی برق در صنایع» خبر داد و گفت: اجرای این برنامه به پایداری تولید و کاهش فشار بر شبکه کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح شده، تدوین شاخص «کمترین میزان قطعی برق در صنایع» در سطح استان است تا بتوان عملکرد سال جاری را با سال گذشته مقایسه و ارزیابی کرد.

وی افزود: در راستای مدیریت مصرف انرژی، مجموعه‌ای از اقدامات فنی و زیرساختی در واحدهای صنعتی پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات، نصب اینورتر، استفاده از خازن و سایر تجهیزات کاهنده مصرف انرژی اشاره کرد.

مدیرکل صمت استان قزوین ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در حوزه روشنایی واحدهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد و استفاده از تجهیزات روشنایی کم‌مصرف و بهره‌گیری از سقف‌های شفاف برای استفاده حداکثری از نور طبیعی، از مهم‌ترین راهکارهای این بخش است.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در قالب یک برنامه جامع مدیریت مصرف انرژی برای صنایع استان طراحی شده و اجرای آن علاوه بر کاهش مصرف برق و گاز، به پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه انرژی استان کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6873963

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