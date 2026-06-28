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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری با ترفند «وام فوری» در فضای مجازی

هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری با ترفند «وام فوری» در فضای مجازی

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار درباره تبلیغات جعلی «وام فوری» در فضای مجازی، از شهروندان خواست پیش از پرداخت از قانونی بودن این آگهی‌ها اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در تشریح هشدار نسبت به افزایش تبلیغات فریبنده در فضای مجازی با عنوان «وام فوری، وام بدون ضامن و وام با اقساط آسان» اظهارداشت:

بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداران با انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های پیام‌رسان و برخی سایت‌های خرید و فروش، با وعده پرداخت وام فوری، از متقاضیان مبالغی را تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده، کارمزد، حق بیمه، ضمانت یا فعال‌سازی پرونده دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانی قطع می‌کنند.

وی افزود: در مواردی نیز مجرمان با درخواست تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی یا اطلاعات حساب، زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید از ارسال مدارک هویتی و اطلاعات بانکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: به تبلیغات «وام فوری»، «بدون ضامن» و «بدون استعلام» در فضای مجازی اعتماد نکنید.

پیش از پرداخت هرگونه وجه، از قانونی بودن مؤسسه یا شرکت اطمینان حاصل کنید.

اطلاعات بانکی، رمزهای پویا و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس پیگیری کنید.

کد مطلب 6873275

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