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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

بابک خواجه‌پاشا داور جشنواره فیلم بریکس پلاس شد

بابک خواجه‌پاشا داور جشنواره فیلم بریکس پلاس شد

بابک خواجه پاشا عضو هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم بریکس پلاس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک خواجه‌پاشا، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران، به‌عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم بریکس پلاس (+BRICS) انتخاب شد. این جشنواره از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵) در شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود و خواجه‌پاشا در کنار دیگر سینماگران و متخصصان بین‌المللی، آثار حاضر در بخش رقابتی این رویداد را داوری خواهد کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم بریکس پلاس یکی از رویدادهای نوظهور و مهم سینمایی در میان کشورهای عضو و همکار بریکس به شمار می‌رود که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های سینمای ملی و ایجاد شبکه‌ای مؤثر میان فیلمسازان، تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان و فعالان صنعت سینما برگزار می‌شود.

این جشنواره تلاش دارد با تمرکز بر تنوع فرهنگی و روایت‌های بومی، بستری برای نمایش آثار مستقل و جریان‌های نوین سینمایی کشورهای عضو و شریک بریکس فراهم کند.

برنامه‌های این رویداد تنها به نمایش و داوری فیلم‌ها محدود نیست و شامل بخش‌های رقابتی و غیررقابتی، نمایش فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، جلسات پرسش و پاسخ با فیلمسازان، پیچینگ پروژه‌های سینمایی، بازار و بخش صنعت، مرور آثار و برنامه‌های فرهنگی و هنری است.

حضور مدیران جشنواره‌ها، شرکت‌های پخش بین‌المللی، تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سینمایی نیز از دیگر ویژگی‌های این رویداد است که آن را به بستری برای توسعه همکاری‌های حرفه‌ای و تولیدات مشترک میان کشورهای عضو تبدیل کرده است.

کد مطلب 6873279
ندا زنگینه

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