به گزارش خبرنگار مهر، بابک خواجه پاشا کارگردان سینما با اشاره به حادثه مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب عنوان کرد: حادثه تلخی را در روز اول جنگ پشت سر گذاشتیم که مربوط به مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب بود. ما گاهی اوقات احساس می‌کنیم ساخت فیلم درباره جنگ به این معناست که فیلم فقط باید با مضمون قربانیان جنگ ساخته شود اما فیلم‌ها باید به دنبال این نگاه باشند که عزیزانی که در جنگ از دست داده‌ایم، قهرمانان ما هستند.

وی ادامه داد: کودکان میناب خط‌شکن این جنگ بودند. عامل پیروزی ما چه در این جنگ و چه در سالیان آتی همین بچه‌ها هستند. این عزیزان غیرت مردم ایران را دوباره تکان دادند و جان دوباره‌ای به آنها تزریق کردند.

کارگردان «سرزمین فرشته‌ها» ادامه داد: اگر ما گام‌های محکمی برداشتیم به نظرم به‌خاطر این بود که این عزیزان را از دست دادیم. بنابراین این عزیزان قربانی این جنگ نبودند؛ قهرمانان و بزرگان این جنگ بودند. سینمای کودک می‌تواند از این منظر به موضوع نگاه کند. گاهی اوقات کودکان در یک‌لحظه به اسطوره‌های ما تبدیل می‌شوند و بچه‌های میناب نیز دارای چنین شمایلی هستند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: وضعیت سینمای کودک در حال حاضر در جهان رونق چندانی ندارد و شاید بتوان گفت گرانی صنعت سینما دلیل این موضوع است. این رونق تنها محدود به تعدادی از کشورها است که بازگشت سرمایه در آنها وجود دارد یا در هالیوود که قواعد متفاوتی بر آن حاکم است.

خواجه‌پاشا اظهار کرد: در کشور ما در سالیان اخیر فیلم‌هایی که توانسته‌اند گیشه را جذب خودشان کنند، آثار کمدی و کارهای اجتماعی بوده‌اند و باقی فیلم‌ها نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند. در حوزه سینمای کودک‌ونوجوان این فیلم‌های انیمیشن هستند که بیش از سایر آثار توجه مخاطب را به خود جلب کرده و پرفروش بودند. بنابراین باید در راستای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، پلتفرم‌ها یا مجموعه‌هایی که بتوانند سالانه تولیدات ثابتی در حوزه کودک‌ونوجوان داشته باشند، برنامه‌ریزی‌هایی را صورت داد.

کارگردان «در آغوش درخت» با بیان اینکه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را باید از ۲ منظر بررسی کرد، افزود: یک وجه وجود جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. به عقیده من وجود این جشنواره منجر به بالندگی هنر سینما می‌شود. ما از معدود کشورهایی در دنیا هستیم که تا به این اندازه تخصصی به حوزه‌های مختلف سینما، چه سینمای کودک‌ونوجوان، چه سینمای کوتاه و چه سینمای بلند، توجه داریم.

خواجه‌پاشا در پایان گفت: کشور ما در حوزه سینما و به‌خصوص در حوزه کودک‌ونوجوان بی‌بدیل است. این موضوع به دلیل شاخص‌های سینمایی و حضور کارگردانان بزرگ مانند مجید مجیدی، عباس کیارستمی و عزیزانی است که به سینمای کودک‌ونوجوان رنگ‌ولعاب دیگری دادند و موجب شهرت آن در سطح جهان شدند. شاید این گفتار دور از واقعیت نباشد که جهان، سینمای ما را بیشتر به حرمت آثار مرتبط با کودک‌ونوجوان و فیلم‌هایی که در این قاب ساخته شده‌اند، می‌شناسد.